B-Ausstellung «past & post – Fotografie in Archiv und Netz»

Basel ist reich an Fotografie, aktueller wie historischer. In der Ausstellung «past&post – Fotografie in Archiv und Netz» werden historische Basler Pressefotografien mit moderner Fotokunst konfrontiert. Dabei soll vor allem das Bewusstsein für Bild, Fotografie und der Umgang mit Medien gestärkt werden.

Ein Schwarz-Weiss-Bild eines Eisbären hängt vor einer schwarzen Wand. Der Eisbär sitzt allein auf einem Stück Fels und schaut teilnahmslos in sein Wasserbecken. Ein Bild, welches vor fünfzig Jahren noch im Kontext des Wintereinbruchs in Basel aufgenommen wurde, erscheint heute in einem ganz anderen Licht. Statt Wintereinbruch geistern Bilder von schmelzenden Eisbergen und Fragen zur gerechten Tierhaltung durch den Kopf.

Die Ausstellung «past & post – Fotografie in Archiv und Netz» lenkt unsere Aufmerksamkeit auf genau solche Phänomene: Wie wirkt ein historisches Bild auf unser Bildgedächtnis? Wie wurde ein Motiv damals ausgewählt? Und wie hat sich unser Verständnis von Fotografie verändert? Bildauswahl-, Verarbeitungs- und Archivierungsprozesse werden durch die Gegenüberstellung von Alt und Neu in den Vordergrund gerückt.

Regionales Kooperationsprojekt

Die Ausstellung ist Teil eines von der Christoph Merian Stiftung initiierten Projekts, das archivierte und zeitgenössische Fotografie in einen Dialog setzten möchte. Die vielfältige und multimediale Ausstellung entstand in Kooperation des Vereins «BelleVue – Ort für Fotografie» und des Staatsarchivs Basel-Stadt.

Aufgrund der Coronapandemie konnte die Ausstellung im Jahr 2020 jedoch nur kurz präsentiert werden. Nun wird «past & post» in der Universitätsbibliothek Basel, die ebenfalls wertvolle historische Fotosammlungen beherbergt, erneut gezeigt. Konzeptuell gestaltete Bildwerke von Thi My Lien Nguyen und Simon Tanner, zwei zeitgenössischen Fotokünstler*innen, treffen hier auf Bilder des Basler Pressefotografen Hans Bertolf (1907–1976), der mit Fotografien aus seiner täglichen Arbeit für die Basler National-Zeitung von 1945 bis 1976 vertreten ist. (Universität/mc/ps)

Ausstellung past&post – Fotografie in Archiv und Netz, 19. August bis 19. Oktober 2022

Vernissage: Donnerstag, 18. August, 18 Uhr, UB Hauptbibliothek, Ausstellungsraum, 1. Stock, Schönbeinstrasse 18–20, Basel.

Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 20 Uhr; Samstag 12 bis 20 Uhr.