Baloise Session 2019: Zehn Abende voller Musikgenuss

Basel – Morgen werfen die Scheinwerfer wieder Licht auf die Bühne der Baloise Session. Vom 12. bis 31. Oktober treffen in der einmaligen Clubtischatmosphäre Stars wie Herbert Grönemeyer, Brad Paisley, Rag’n’Bone Man, Dido und Snow Patrol auf aufstrebende Newcomer wie Jazz Morley, Alice Merton und Ward Thomas.

Das Programm in der Übersicht:

Sa, 12. Okt. Opening Night Herbert Grönemeyer / Jazz Morley

So, 13. Okt. Opening Night II Herbert Grönemeyer / Alice Merton

Di, 15. Okt. This Is Country Music Brad Paisley / Ward Thomas

Mi, 16. Okt. The Magic of Songs Michael Patrick Kelly / Wincent Weiss

Do, 17. Okt. Soul & Blues Train Rag’n’Bone Man / Raphael Saadiq

Fr, 18. Okt. Hopp Schwiiz Hecht / 77 Bombay Street

Fr, 25. Okt. Welcome Back Dido / Lighthouse Family

Di, 29. Okt. Golden Voices Michael Kiwanuka / Brittany Howard

Mi, 30. Okt. Celtic Songwriters Snow Patrol / Tom Walker

Do, 31. Okt. Rock On and Off Krokus / Madrugada

Wenige Karten sind noch für die Konzertabende vom 29. und 31. Okt. über baloisesession.ch, ticketcorner.ch oder ab 18.30 Uhr an der jeweiligen Abendkasse erhältlich.

Musik-Workshops mit Perkussions-Profis in Basler Schulen

Sie sind schon Tradition und sehr beliebt: Die Musik-Workshops, organisiert vom Team der Baloise Session, finden bereits zum siebten Mal in diversen Basler Schulen statt. In diesem Jahr wird es rhythmisch: Claude Conradi und Beat Schürpf (u.a. Drummer der Basler Band Blush) von Pro Percussion AG, dem grössten Fachgeschäft für Schlaginstrumente in der Nordwestschweiz, werden die Schüler in die Welt der Perkussionsinstrumente einführen. «Es freut uns sehr, dass wir Claude und Beat für die Workshops gewinnen konnten. Ihre Begeisterung für Schlaginstrumente und ihre grosse Erfahrung werden die Kinder und Jugendlichen anstecken», so Beatrice Stirnimann, CEO der Baloise Session. (BS/mc/hfu)