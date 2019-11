Barrierefrei Reisen – seit 25 Jahren in der Schweiz und im Ausland

Zürich – Menschen mit Behinderungen, die Ferien im In- oder Ausland planen, erhalten im Reisebüro von Procap Schweiz kompetente Beratung. Im neu erschienenen Katalog «Barrierefrei Reisen, Ferien 2020» finden sie Individual- und Gruppenreisen, die optimal auf die Bedürfnisse von Menschen mit Handicap zugeschnitten sind.

Procap Reisen feiert 2020 ihr 25jähriges Bestehen. «Dank unserer langjährigen Erfahrung und hohen Qualitätsstandards bei der Überprüfung der Angebote können wir bestens auf die speziellen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen eingehen», sagt Helena Bigler, Leiterin des Reisebüros. Dazu gehört auch, dass alle im Reisekatalog aufgeführten Hotelanlagen für Menschen mit Handicap zugänglich sind. Die Reisefachleute von Procap testen die Barrierefreiheit der Hotels und Zimmer und überprüfen, ob etwa der Zugang zu Poolanlagen oder zum Meer gewährleistet ist. «So stellen wir sicher, dass der Aufenthalt für die Gäste möglichst stressfrei und unbeschwert verläuft», erklärt Helena Bigler. Bei Bedarf kann zudem eine persönliche Ferienassistenz gebucht werden. Hierfür vermittelt Procap Reisen sorgfältig ausgewählte und geschulte Personen, die Individualreisende mit einer Behinderung während der gesamten Dauer der Reise begleiten. Als weiteren Pluspunkt bietet Procap zahlreiche betreute Gruppenreisen an.

Vielseitiges Angebot

Für Individualreisende hat der Ferienkatalog 2020 erstmals Ecuador und Peru sowie Schweden, Mexiko und Dubai im Angebot. Und Reisenden, die es vorziehen, in betreuten Gruppen unterwegs zu sein, stehen neu Ziele in Griechenland oder Thailand sowie Rundreisen in Kenia oder Irland zur Auswahl. Neu ist auch die Möglichkeit, ein Wellnesswochenende in Basel oder eine Velowoche im Drei-See-Land von Biel, Neuenburg und Murten zu buchen. Hinzu kommen ein breites Angebot für die beliebten betreuten Badeferien etwa in Spanien oder Kroatien sowie verschiedene Schiffs- und Städtereisen. Bei Rundreisen oder Wanderferien kommen aktivere Gäste auf ihre Kosten. Abgerundet wird das Angebot durch zwei Erholungsreisen, die speziell für Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung geeignet sind.

Ferienträume erfüllen dank freiwilligem Engagement

Ohne die vielen Freiwilligen, die für Procap Reisen die Gruppenreisen begleiten, wäre das breite Ferienangebot für Menschen mit Handicap nicht denkbar. 2019 haben freiwillige Ferienbegleiter/-innen bei insgesamt 542 Einsätzen rund 63’000 Stunden Einsatz geleistet. Dank diesem Engagement konnten sich schweizweit über 1‘000 Menschen mit Behinderungen ihre Ferienträume erfüllen. Ein herzliches Dankschön an alle Beteiligten. Wer sich für einen Einsatz als Ferienbegleitung bei Procap Reisen interessiert, erhält mehr Informationen unter [email protected]

Solidarisches Reisen

Bei Procap Reisen können auch Personen ohne Behinderungen ihre Ferien buchen, denn das Reisebüro hat alle Angebote der renommierten Schweizer Reiseveranstalter im Programm. «Ein Vorteil für alle Beteiligten», sagt Helena Bigler: «Wer bei uns bucht, profitiert von unseren Erfahrungen und unterstützt gleichzeitig solidarisch die Reisen für Menschen mit Handicap.» (Procap/mc)

Download Ferienkatalog 2020