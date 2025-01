Bieler Band Pegasus trennt sich

Baloise Session 2024: Ein musikalisches Fest voller Höhepunkte

Dank ARTE Concert können einige Magic Moments der Baloise Session erneut erlebt werden. Die Konzerte von Take That, Mika, Sophie Ellis-Bextor u.v.m. werden in den nächsten Tagen auf der Online-Plattform als Video on Demand (VOD) verfügbar sein.