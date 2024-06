Booking.com: Familienreisetrends für den Sommer 2024

Zürich – Während die Tage immer länger werden, entstauben Familien ihre Koffer und bereiten sich auf den Sommerurlaub vor. Aktuelle Daten von Booking.com zeigen, dass die Suche von Schweizer Familien nach Flügen für die Sommerferien im Vergleich zum Vorjahr bereits um 22 % gestiegen ist.

Mehr als zwei Drittel (67 %) der Schweizer Familien geben an, dass gemeinsame Zeit mit der Familie in diesem Jahr ihr Hauptgrund für das Reisen ist. Aber auch die Suche nach Entspannung (51 %) oder das Entdecken von neuen Orten und Kulturen inspirieren sie zur Sommerreise (51 %)2.

Zu dieser Motivation passen die nationalen und internationalen Trendurlaubsziele für diesen Sommer, die für malerische Strände und Bergpanoramen, eine exquisite lokale Küche und ihre faszinierende Kultur bekannt sind. Egal, ob die malerischen Küsten des Lago Maggiore, die beeindruckenden Strände von Miami Beach, die idyllische Landschaft in Sierre oder die pulsierenden, vielfältigen Stadtteile Istanbuls – diese Reiseziele bieten eine Vielfalt an Unterkünften und Reiseerlebnissen, die jedes Familienmitglied bereichern und unterhalten:

Top nationale Trendreiseziele Schweizer Familien für den Sommer 2024

Contra, Tessin

Gerra, Tessin

Murten, Fribourg

Ovronnaz, Wallis

Sierre, Wallis

Avegno, Tessin

Sils Maria, Graubünden

Kandersteg, Bern

Wilderswil, Bern

Wengen, Bern

Top internationale Trendreiseziele Schweizer Familien für den Sommer 2024

Miami Beach, USA

Bangkok, Thailand

Agadir, Marokko

Le Grau-du-Roi, Frankreich

Tokyo, Japan

Palermo, Italien

Wien, Österreich

Alicante, Spanien

Istanbul, Türkei

Málaga, Spanien

Früh übt sich: Vor allem europäische Kinder werden Jetsetter sein

Die Landschaft des Familienreisens in diesem Sommer wird die Bedeutung von weltgewandten Kindern neu definieren. Aktuelle Daten von Booking.com zeigen, dass vor allem Kinder, die in Europa leben, in diesem Sommer Weltenbummler sein werden: 42 % der Flugsuchen von Europäerinnen und Europäern umfassen mindestens ein Kind. Die Kinder haben nicht nur die Möglichkeit, den Nervenkitzel des Fliegens zu geniessen, sondern letztendlich von klein auf verschiedene Kulturen, Küchen und Landschaften zu erleben. Einige Nationalitäten entwickeln sich jedoch in diesem Sommer zu echten Vorreitern bei Familienreisen:

Länder mit dem höchsten Anteil an Familien, die einen anderen Kontinenten bereisen:

VAE

Australien

Ägypten

Türkei

Niederlande

Kanada

China

Deutschland

Vereinigtes Königreich

Belgien

So planen Schweizer Familien ihre Ferien im Jahr 2024

In diesem Jahr werden Reiseentscheidungen für Familien von einer Vielzahl von Interessen und Verhaltensweisen geprägt, die die traditionelle Art des Reisens verändern: