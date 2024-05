Booking.com präsentiert 9 traumhafte Reiseziele für einen nachhaltigeren Urlaub im Jahr 2024

Der Sustainable Travel Report 2024 von Booking.com zeigt: Wenn sie auf Reisen Nachhaltigkeitsmassnahmen sehen, sind 53 % der Schweizer Reisenden selbst dazu inspiriert, ihren Alltag nachhaltiger zu gestalten. 6 von 10 (60 %) Schweizerinnen und Schweizer möchten dafür sorgen, dass sie im nächsten Jahr bewusster und umweltbewusster reisen. Deshalb setzen wir bei Booking.com weiter auf unsere Mission, dass alle mit uns die Welt noch einfacher entdecken – einen nachhaltigen Schritt nach dem anderen.

Als Ergänzung zur jährlichen Studie zum Thema nachhaltigeres Reisen veröffentlicht Booking.com jetzt eine Übersicht mit Reisezielen auf der ganzen Welt, die unvergessliche und nachhaltige Aufenthalte versprechen, welche nachweislich durch Dritte zertifiziert sind**. Von malerischen Küstenorten bis hin zu unbekannten Städten, die sich mit dem Fahrrad erkunden lassen: Es gibt für alle Reisende das passende Ziel, mit dem sie ihre nächste Reise vom Check-in und darüber hinaus nachhaltiger gestalten können.

Monterey, USA

Die Küstenstadt Monterey ist für ihre typisch kalifornische Landschaft bekannt: Reisende können von Zypressen gesäumte Buchten, atemberaubende Klippen und weisse Sandstrände erwarten. Monterey ist für Reisende, die den Pacific Coast Highway entlang fahren, ein beliebtes Ziel. Die geschichtsträchtige Stadt ist eine der ältesten in Kalifornien und mit ihrer vielfältigen Flora und Fauna ein beliebtes Reiseziel. Ferner hat sich die Region zu einem Hotspot des Ökotourismus entwickelt. Lokale Initiativen sorgen für eine ausgewogene und lebensfähige Tourismuswirtschaft in der Region – von der Erhaltung der Flora und Fauna und Naturschutz, bis hin zum „vom Hof auf den Tisch“-Ansatz in vielen Restaurants in der Region. Zu den Wasserbewohnern von Monterey zählen Otter, Wale und Seevögel, die Reisende in ihrem natürlichen Lebensraum entdecken können. Tierfans können bei einer zweistündigen, von einem Guide begleiteten Wanderung mehr über die lokale Flora und Fauna erfahren: Im Rahmen einer geführten Naturwanderung nach Point Lobos, nur eine kurze Autofahrt vom Stadtzentrum von Monterey entfernt, erleben Reisende die beeindruckenden Naturlandschaften dieses Küstenstaates hautnah.

Übernachtungsmöglichkeit: In den im Küstenstil gestalteten Zimmern und Suiten des Portola Hotel & Spa können Reisende die Schönheit der umliegenden Natur förmlich spüren. Das Hotel ist günstig gelegen – ideal, um Monterey zu Fuss zu erkunden. Highlights wie Old Fisherman’s Wharf sind nur einen kurzen Spaziergang entfernt. Hier können Reisende frische Meeresfrüchte und dampfend heisse Chowder-Suppe geniessen. Die Unterkunft ist ausserdem durch das U.S. Green Building Council LEED®-zertifiziert und wird für ihre Nachhaltigkeitsmassnahmen ausgezeichnet, darunter die Verwendung von LED-Beleuchtung im gesamten Gebäude. Die Hotelrestaurants Club Room, Jacks Monterey und Peter B’s Brewpub servieren lokale Bio-Küche für alle, die nach einem aufregenden Tag wieder Energie tanken möchten.

Utrecht, Niederlande

Utrecht ist die viertgrösste Stadt der Niederlande und gilt bei manchen als gemütlichere Alternative zu Amsterdam. Beim Kanufahren auf einem der vielen Kanäle können Reisende die atemberaubende Aussicht auf die Stadt geniessen. Utrecht ist die perfekte Stadt für alle, die eine umweltfreundliche Transportalternative suchen. Denn Reisende können Utrecht ganz einfach mit einem gemieteten Fahrrad erkunden. Ausserdem interessant: Utrecht verfügt direkt neben dem Hauptbahnhof über eines der grössten Fahrradparkhäuser der Welt. Die Stadt hat es sich zum Ziel gesetzt, mehr Strassen nur für Fahrräder zu bauen. Wenn man lieber zu Fuss durch die Strassen schlendert, ist dieser Stadtrundgang mit Smartphone-Spiel die perfekte Alternative zu den üblichen Angeboten. Hier können Reisende einige der beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt erkunden – vom Domturm bis zum ersten Kaufhaus der Niederlande, Winkel van Sinkel – und dabei auf Ihrem Smartphone Rätsel lösen. Die Stadt bietet ausserdem zahlreiche Parks und Gärten, die zum Entspannen einladen. Reisende können durch den Máximapark direkt ausserhalb der Stadt spazieren oder uralte Pflanzen im Botanischen Garten bewundern.

Übernachtungsmöglichkeit: Das Grand Hotel Karel V bietet Reisenden eine entspannte Atmosphäre inmitten ruhiger Gärten und Terrassen im Herzen von Utrecht. Die Unterkunft verfügt über eine „Green Key“-Zertifizierung der FEE für optimale Entscheidungen in Bezug auf Geräte- und Energiemanagement. Dazu gehören z.B. die Verwendung umweltfreundlicher Reinigungsprodukte und die Abfalltrennung durch vorübergehende Lagerung, ohne die umliegende Umwelt zu stören. Darf es etwas Besonderes sein? Auf dem Hotelgelände gibt es ein spektakuläres, mit einem Michelin-Stern ausgezeichnetes Restaurant, das Karel 5. Die Küche verfügt über ein beeindruckendes kulinarisches Repertoire und lockt damit Feinschmecker von nah und fern zu einem gastronomischen Erlebnis. Alle verwendeten Zutaten stammen von lokalen und regionalen Anbietern.

Baie Sainte Anne, Seychellen

Der Bezirk Baie Sainte Anne liegt auf der Insel Praslin. Der malerische tropische Regenwald lädt dazu ein, über den unberührten weissen Sand zu wandern und im kristallklaren Wasser zu schwimmen. Reisende können an einer Tour durch den Sainte Anne Marine National Park teilnehmen, dem ersten Meeresschutzgebiet im Südwesten des Indischen Ozeans, und anschliessend in den geschützten Korallengärten schnorcheln, wo sie zahlreiche Fischarten entdecken können. Wenn Reisende in die lokale Kultur eintauchen möchten, können sie durch das malerische Dorf schlendern, traditionelle Köstlichkeiten probieren oder eines der örtlichen Cafés besuchen und die freundlichen Einheimischen kennenlernen. Bei einem Ausflug zum Naturlehrpfad „Le Ravin de Fond Ferdinand“ lernen Reisende die natürliche Umgebung des atemberaubenden Naturschutzgebiets auf Praslin kennen. Bei diesem etwas mehr als zwei Kilometer langen Spaziergang mittlerer Intensität erwartet Reisende eine malerische Aussicht auf fünf umliegende Inseln, darunter La Digue und Mahe.

Übernachtungsmöglichkeit: Dank der günstigen Lage an einem der schönsten Strände der Welt ist Raffles Seychelles das ideale Resort, um die unbeschwerte und natürliche Schönheit des Insellebens zu geniessen. Die Villen laden die Natur nach drinnen ein und zeigen die Schönheit der Seychellen: Reisende können den Blick auf die Berggipfel und einen Garten mit ungestörter Privatsphäre geniessen. Die Herzlichkeit und Gastfreundschaft des Personals schaffen in dieser Booking.com Travel Proud-Unterkunft eine fantastische Atmosphäre. Die Unterkunft verfügt ausserdem über die „Seychelles Sustainable Tourism“-Kennzeichnung, denn das Resort hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf dem gesamten Gelände mehrere endemische und einheimische Pflanzenarten neu anzupflanzen. So soll die natürliche Schönheit des Ortes wiederhergestellt werden, der 11 Jahre zuvor durch einen Brand zerstört wurde. Das Raffles Spa bietet 13 verschiedene Behandlungen an, bei denen allesamt nachhaltigere Produkte zum Einsatz kommen. Sie können sich entweder in einem offenen Bereich mit atemberaubendem Meerblick oder ganz abgeschieden tief im Wald entspannen.

Cork, Irland

Cork ist als zweitgrösste Stadt Irlands bekannt und besonders für die beeindruckende Natur beliebt. Von felsigen Küsten bis hin zu breiten Tälern und Tiefebenen – Cork ist ein Reiseziel, das durch aussergewöhnliche Schönheit besticht. Was ebenfalls beeindruckend ist: Die Stadt wurde durch die Europäische Kommission als eine der ersten 100 Städte anerkannt, die in Hinblick auf Klimaneutralität eine Vorreiterrolle einnehmen. Cork unterstützt die Gemeinden vor Ort mit Aktionsplänen zum Klimawandel und trägt so zu einer guten Lebensqualität bei. Reisende, die üppiges Grün und beeindruckende Panoramalandschaften mögen, werden die Gärten, Parks und einladenden Grünflächen, die es auf der Tour zum Ring of Kerry und Killarney-Nationalpark zu entdecken gibt, sicherlich zu schätzen wissen. Hier erleben Reisende eine spektakuläre Fahrt durch die irischen Highlands, wo sich einige der höchsten Berge des Landes sowie unberührte Seen befinden. Cork ist auch als Irlands Feinschmecker-Hauptstadt bekannt – der englische Markt ist der älteste in Europa und die perfekte Anlaufstelle, wenn Reisende lokale Köstlichkeiten wie Tripe und Drisheen probieren möchten.

Übernachtungsmöglichkeit: Besucher:innen erleben Cork von seiner besten Seite bei einem Aufenthalt im The Montenotte Hotel, in hellen und modernen Zimmern, von denen aus man einen atemberaubenden Blick auf die Stadt hat. Diese Unterkunft erhielt die „Green Hospitality“-Kennzeichnung für ihre Umweltmassnahmen, darunter die grosszügigen Grünflächen, die für mehr Nähe zur Natur sorgen. Reisende können die köstliche Küche im hoteleigenen Restaurant Panorama geniessen, dessen saisonale Speisekarte frische Zutaten mit regionalen irischen Produkten vereint. Mit einer unglaublichen Aussicht auf den Hafen von Cork, der nach dem Hafen von Sydney als zweitgrösster natürlicher Hafen der Welt gilt, können Besucher:innen hier feinste gehobene Küche geniessen.

Göteborg, Schweden

Göteborg, nach der Hauptstadt Stockholm die zweitgrösste Stadt Schwedens, ist ein unterschätztes Reiseziel, bei dem Nachhaltigkeit im Fokus steht: Dem Global Destination Sustainability Index zufolge wurde die Stadt 7 Mal in Folge als nachhaltigstes Reiseziel der Welt eingestuft. Ca. 95 % der Stadt werden mit erneuerbarer Energie versorgt. Wenn Reisende Wert auf Nachhaltigkeit legen, können sie Göteborg auf eine umweltfreundliche Weise entdecken: Bei der Fahrradtour durch Göteborg entdecken sie die Top-Attraktionen wie das Kunstmuseum „Göteborgs konstmuseum“ und die Nordseeküste. Dank der Lage an der Küste ist Göteborg für erstklassige Meeresfrüchte bekannt. Das macht die Stadt zum perfekten Reiseziel für Gourmets, die entlang des Hauptboulevards die hervorragende Küche mehrerer mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurants geniessen können.

Übernachtungsmöglichkeit: Reisende können Göteborg während ihres Aufenthalts im Hotel Royal entdecken. Diese von der FEE „Green Key“-zertifizierte Unterkunft ist zugleich das älteste Hotel der Stadt – es stammt aus dem Jahr 1852. Die Geschichte des Hotels kann man auch heute noch in den Zimmern und der Einrichtung entdecken – eine beeindruckende Reise in die Vergangenheit. Die Unterkunft besticht nicht nur durch die geschichtsträchtige Einrichtung, sondern auch durch ihre fantastische Lage. Sie liegt nur einen kurzen Spaziergang von dem Hauptbahnhof Göteborg, dem Hauptboulevard der Stadt, bekannt als „Avenyn“, und dem Vergnügungspark Liseberg entfernt.

Hongkong, Hongkong

Hongkong bietet atemberaubende Skylines, pulsierende Strassenmärkte und eine multikulturelle Bevölkerung. Deshalb überrascht es nicht, dass es hier zahlreiche unterschiedliche Küchen zu entdecken gibt. Noch bemerkenswerter sind die Bemühungen dieses Reiseziels für eine umweltfreundlichere Umgebung – vom Fördern grüner Gebäude, die umweltfreundliche Strukturen und Prozesse gewährleisten, bis hin zur Bekämpfung von Kohlendioxidemissionen. Da drei Viertel der Stadt aus Landschaftsparks und Naturschutzgebieten bestehen, ist Hongkong ein Traum für Outdoor-Fans und bietet einige der besten Wandermöglichkeiten in Asien. Mit einem Ticket für den Zugang zur Sky Terrace 428 können Besucher:innen ausserdem die atemberaubende Skyline bewundern. Das Ticket bringt Reisende mit der Peak Tram – einer kultigen Standseilbahn aus dem 19. Jahrhundert – zur höchsten Aussichtsplattform der Stadt.

Übernachtungsmöglichkeit: Reisende sollten einen Aufenthalt im Grand Hyatt Hong Kong geniessen. Dieses 5-Sterne-Hotel liegt gegenüber dem berühmten Victoria Harbour, der Hongkong von der Halbinsel Kowloon trennt. Von den geräumigen Zimmern mit hochmodernen Einrichtungen aus haben Besucher:innen einen atemberaubenden Blick auf die Skyline des Hafens. In dieser Unterkunft schliessen sich Nachhaltigkeit und Luxus nicht aus. Es wurden eine Reihe von Initiativen ergriffen, damit Reisende einen nachhaltigeren Aufenthalt geniessen können. Beispielsweise wird, wo immer möglich, Abfall reduziert, indem auf Einwegplastik verzichtet wird. Ausserdem werden überschüssige Lebensmittel an eine lokale Wohltätigkeitsorganisation weitergeleitet, die Bedürftigen sichere Lebensmittel liefert.

Akumal, Mexiko

Der Name Akumal stammt aus der Sprache der Maya und bedeutet „Ort der Schildkröten“. Akumal liegt im Bundesstaat Quintana Roo und ist ein Muss für Fans von Meerestieren. Dieses Reiseziel ist perfekt für die 39 %* der Schweizer Reisenden, die sich mit dem Erhalt der Artenvielfalt und natürlicher Lebensräume im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit beim Reisen auskennen. Die Küstenstadt ist Teil eines Meeresschutzgebiets auf der Halbinsel Yucatán und bietet kristallklares Wasser, weisse Sandstrände sowie eine Fülle an Korallen und Meereslebewesen. In der Vergangenheit haben sich die Tourist:innenzahlen und die Überentwicklung der Stadt nachteilig auf die Schildkröten ausgewirkt. Deshalb hat sich das Reiseziel mittlerweile dem Naturschutz und Ökotourismus verschrieben und sucht nach Möglichkeiten, wie Reisende und Meereslebewesen koexistieren können. Die lokale Gemeinschaft setzt sich zusätzlich für die Erhaltung dieser gefährdeten Grünen Meeresschildkröten ein. Mit der Einrichtung eines Meeresschutzgebiets gibt es nun Einschränkungen für lokale Guides und Touren sowie Regeln für Schnorchler, was zum Schutz der Art beitragen soll. Wenn sich Reisende für den Schutz und Erhalt des Meereslebens interessieren, ist auch das nahe gelegene UNESCO-Weltkulturerbe, das Biosphärenreservat Sian Kaʼan, einen Besuch wert. Mit einem fachkundigen Guide werden hier verschiedene Küsten- und Meeresökosysteme erkundet, die von Delfinen, Seekühen, verschiedenen Vogelarten und vielen weiteren Tieren bewohnt werden.

Übernachtungsmöglichkeit: Wenn Reisende nach einem luxuriösen Kurzurlaub mit Blick auf den ruhigen Strand von Akumal suchen, bietet das Secrets Akumal Riviera Maya – Adults Only ein Stück Paradies an der Riviera Maya. Über die gewundenen Gehwege des Anwesens gelangen Besucher:innen zu einem privaten weissen Sandstrand. Dieses Resort engagiert sich stark für Nachhaltigkeit und hat sich zum Ziel gesetzt, sich aktiv für die Umwelt, das Meeresleben und die lokale Gemeinschaft einzusetzen. Für diese Bemühungen wurde es mit dem „Preferred by Nature“-Zertifikat ausgezeichnet.

Trondheim, Norwegen

Mit farbenfrohen Holzhäusern, Kleinstadtcharme und urbanem Flair hat Trondheim, Norwegens drittgrösste Stadt, jede Menge zu bieten. Trondheim wurde von der Europäischen Union als „Smart City“ gekennzeichnet und gilt als Norwegens wichtigster Fahrradknotenpunkt. In der ganzen Stadt stehen Stadträder zur Verfügung – ideal, wenn Reisende die Stadt auf zwei Rädern erkunden möchten. In dieser Stadt, in der sich einige der schönsten Wahrzeichen Norwegens befinden – vom Nidarosdom bis zum „Portal des Glücks“ auf der alten Stadtbrücke (Gamle Bybro) – gibt es viel zu erleben und entdecken. Die Altstadt Bakklandet besticht durch kopfsteingepflasterte Strassen mit gemütlichen Cafés, angesagten Restaurants und lokalen Designerläden. Wenn Reisende die Sehenswürdigkeiten ganz entspannt zu Fuss erkunden möchten, ist diese personalisierte Privattour durch Trondheim ideal. Ein ortskundiger Guide stellt die Route ganz nach den eigenen Vorlieben zusammen.

Übernachtungsmöglichkeit: Das Radisson Blu Royal Garden Hotel liegt unmittelbar am Fluss Nidelva, nur einen kurzen Spaziergang vom Torvet-Platz entfernt – dem wichtigsten Treffpunkt, an dem alle besonderen Veranstaltungen stattfinden. Von Marktständen und Food-Festivals im Sommer bis zu Weihnachtsmärkten im Winter gibt es hier jede Menge zu entdecken. Diese malerische Unterkunft verfügt über eine „Green Key“-Zertifizierung der FEE und verwendet für alle im „73 Bar & Restaurant“ servierten Gerichte frische, lokale Produkte. Bei einem Aufenthalt sollte ein Besuch im „26 North Restaurant & Bar“ auf dem Hotelgelände nicht fehlen. Hier können Besucher:innen ein modernes nordisches À-la-carte-Menü probieren, das mit saisonalen und regionalen Zutaten zubereitet wird.

Vancouver, Kanada

Vancouver ist für seinen unberührten Charme und seine kulturelle Vielfalt bekannt. Hier lebt und atmet man die Natur: Die zahlreichen Parks, wie der berühmte Stanley Park mit seinem bekannten Uferdamm und den Stränden mit Blick auf schneebedeckte Berge, laden zum Entspannen ein. Da die Stadt Zugang zu Bergen, Wäldern und Wasserwegen bietet, können Reisende zahlreiche Aktivitäten wie Wandern, Skifahren, Kajakfahren und sogar Walbeobachtungen ausprobieren. Vancouver nimmt das Thema Nachhaltigkeit ernst und führt umweltfreundliche Initiativen wie den „Greenest City Action Plan“ und die „Renewable City Strategy“ ein. Die Stadt hat es sich zum Ziel gesetzt, die Stromversorgung bis zum Jahr 2050 vollständig auf erneuerbare Energien umzustellen. Wenn Reisende während ihres Aufenthalts neue Höhen erreichen möchten, ist diese Fahrt mit der Sea to Sky Gondola in Squamish eine tolle Idee. Dabei steigen Besucher:innen in eine Gondel und fahren 884 m über dem Meeresspiegel. Während der Fahrt kann die atemberaubende Aussicht auf die Umgebung bewundert werden, darunter auf den Howe Sound, die Shannon Falls und das Klettergebiet Squamish Chief.

Übernachtungsmöglichkeit: Das Fairmont Pacific Rim ist ein luxuriöses, modernes Hotel im Herzen von Vancouver und ein traumhafter Rückzugsort für alle Reisenden. Das Hotel ist umgeben von einer atemberaubenden Aussicht auf die Berge und den Hafen. Durch seine künstlerische Innenausstattung spiegelt es Vancouvers lebendige soziale Szene wider und zeigt gleichzeitig die tiefe Verbundenheit zur beeindruckenden Natur, die es umgibt. Wenn Besucher:innen diese Booking.com Travel Proud-Unterkunft betreten, die auch über ein „Green Key Global Eco-Rating“-Zertifikat verfügt, werden sie im einladenden Terrassengarten von dem herzlichen Personal begrüsst. Das hoteleigene Restaurant Botanist ist von den Grundsätzen der Botanik inspiriert. Beim Menü wird auf Zutaten aus biologischem Anbau gesetzt. (Booking.com/mc/ps)

