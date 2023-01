Booking.com präsentiert die Gewinner der Traveller Review Awards 2023

Zürich – Während das Reisen in den meisten Teilen der Welt wieder möglich ist, zeichnet Booking.com mit den elften jährlichen Traveller Review Awards Reiseanbieter aus über 220 Ländern und Regionen für ihr Engagement aus, welche durchgehend einen hervorragenden Service und Gastfreundschaft bieten. Basierend auf über 240 Millionen verifizierten Kundenbewertungen auf Booking.com erhalten 1’364’415 Unterkunftspartner, 230 Mietwagenanbieter und 58 Flughafentaxi-Anbieter einen Traveller Review Award 2023.

Italien liegt auch 2023 mit insgesamt 170’638 Unterkunfts-Awards in Führung, gefolgt von Spanien (108’217), Frankreich (103’365), Deutschland (76’479), Kroatien (64’206), Polen (60’721), Grossbritannien (60’697), Griechenland (54’473), Brasilien (53’658) und den USA (46’839).

Ferienwohnungen und Ferienhäuser liegen weiterhin in Führung

Als weltweit am häufigsten ausgezeichnete Unterkunftsart nehmen Ferienwohnungen zum sechsten Mal in Folge den Spitzenplatz ein. Insgesamt 629’421 Partnerunterkünfte erhielten bei der Vergabe der Traveller Review Awards 2023 eine Auszeichnung für ihre Bemühungen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Awards belegen Ferienhäuser (177’795) den zweiten Platz, vor Hotels (172’036), die zusammen mit Pensionen (91’635) und Bed & Breakfast (78’247) die ersten fünf Ränge vervollständigen. In der Schweiz stehen Ferienwohnungen an der Spitze der Rangliste (5’827), gefolgt von Hotels (2’248), Bed & Breakfast (550) und Chalets (498). Gästehäuser (354) belegen den fünften und letzten Platz. Bei den Ländern mit den meisten Auszeichnungen für Ferienhäuser, Ferienwohnungen und andere einzigartige Unterkünfte sind Italien (153’895), Spanien (98’788), Frankreich (94’285), Deutschland (64’748) und Kroatien (63’219) die Spitzenreiter.

Ein nachhaltigeres Reiseerlebnis

Fast einer von zehn Empfängern eines Unterkunfts-Awards weltweit (122’095) wurde auch mit einer Kennzeichnung „Nachhaltiger reisen“ für seine Bemühungen um ein nachhaltigeres Wirtschaften ausgezeichnet. Die Wahrscheinlichkeit, einen Traveller Review Award 2023 zu erhalten, war bei Unterkünften mit einer Kennzeichnung für nachhaltigeres Reisen sogar dreimal so hoch wie bei Unterkünften ohne diese Kennzeichnung. Von allen Unterkunftsarten wiesen Hotels den höchsten Anteil an Unterkünften des Programms „Nachhaltiger reisen“ (15 %) auf, die einen Traveller Review Award 2023 erhielten.

Hilfe für die Reise von A nach B

Zum vierten Mal in Folge zeichnet Booking.com dieses Jahr auch wieder Anbieter von Reisetransportanbietern für ihren durchgehend hervorragenden Service aus. Hierbei erhalten 230 Mietwagenfirmen aus 150 Ländern einen Traveller Review Award 2023. Mietwagenfirmen in Spanien werden mit den meisten Awards 2023 (23) ausgezeichnet, gefolgt von Griechenland (21), Frankreich (14), Italien (13) und Portugal (11). Zusätzlich werden 58 Anbieter von Flughafentaxis, die insgesamt 6’131 Fahrer aus über 120 Ländern repräsentieren, mit einem Award 2023 ausgezeichnet. Auch hierbei erhalten Firmen in Spanien die meisten Auszeichnungen (11 Anbieter mit 442 Fahrern), gefolgt von Griechenland (7 Anbieter mit 1’196 Fahrern), Italien (5 Anbieter mit 315 Fahrern), Polen (3 Anbieter mit 524 Fahrern) und Portugal (3 Anbieter mit 655 Fahrern).

Die gastfreundlichsten Orte der Welt 2023

Die diesjährigen gastfreundlichsten Orte der Welt erstrecken sich über fünf Kontinente und umfassen verborgene Küstenparadiese, ländliche Reiseziele umgeben von atemberaubender Schönheit der Natur und auch eine lebhafte lateinamerikanische Metropole. Sie wurden alle vom Anteil an Unterkunftspartnern bestimmt, die einen Traveller Review Award 2023* erhalten haben, und bieten selbst den erfahrensten Reisenden Inspiration für zukünftige Reisen. (mc/pg)

Die gastfreundlichsten Städte der Welt 2023

Polignano a Mare, Italien

Hualien City, Taiwan

San Sebastián, Spanien

Dresden, Deutschland

Klaipėda, Litauen

York, Grossbritannien

Ushuaia, Argentinien

Porto De Galinhas, Brasilien

Mexiko-Stadt, Mexiko

Gold Coast, Australien

Die gastfreundlichsten Regionen der Welt 2023