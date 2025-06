Booking.com stellt diesen Pride Month LGBTQ+-freundlichen Reiseziele für 2025 vor

Zürich – Die Welt zu entdecken, sollte für alle eine aufregende und einladende Erfahrung sein. Dies ist jedoch nicht immer der Fall. Für die LGBTQ+-Community kann Reisen zusätzliche Überlegungen und Planungen erfordern, um sich in der heutigen Reiselandschaft zurechtzufinden. Untersuchungen von Booking.com zufolge hat die Zugehörigkeit zur LGBTQ+-Community für mehr als die Hälfte (63 %) der Schweizer LGBTQ+-Reisenden einen Einfluss auf die Vorbereitungen, die sie vor der Buchung einer Reise treffen, und für ebenfalls 63 % ist die Überlegung, ob sie auf der Reise ihr authentisches Selbst sein können, ein wichtiger Faktor. Für LGBTQ+-Personen ist das Treffen fundierter Reiseentscheidungen nach wie vor von entscheidender Bedeutung.

Mit dem Ziel, es für alle einfacher zu machen, die Welt zu entdecken, ganz gleich, wen sie lieben oder wie sie sich identifizieren, hat Booking.com im Jahr 2021 sein Travel Proud-Programm eingeführt, um LGBTQ+-Reisenden die Planung ihrer nächsten Reise zu erleichtern. Das Travel Proud-Programm bietet Unterkünften kostenlose Trainings für inklusive Gastfreundschaft an, um ihnen zu helfen, ein besseres Verständnis für die spezifischen Herausforderungen zu entwickeln, mit denen LGBTQ+-Reisende konfrontiert sind. Ausserdem erfahren sie, was getan werden kann, damit sich alle Gäste willkommener fühlen.

Diesen Pride Month feiert Booking.com einen wichtigen Meilenstein: Nach nur vier Jahren gibt es nun mehr als 100’000 Travel Proud-Unterkünfte in mehr als 150 Ländern und Regionen sowie 16’000 Städten und Reisezielen. Die Anzahl der Travel Proud-Unterkünfte auf der Plattform ist im Vergleich zu dieser Zeit im Vorjahr um 49 % gestiegen, da Partnerunterkünfte auf der ganzen Welt ihr Engagement für inklusivere Gastfreundschaft in einer komplexen globalen Landschaft unter Beweis stellen.

Für LGBTQ+-Reisende bedeutet das, dass sich 100’000 Unterkünfte nicht nur für Vielfalt einsetzen, sondern auch eine sichere und inklusive Umgebung bieten, und die Mehrheit der Schweizer LGBTQ+-Reisenden (75 %) fühlt sich angesichts der zunehmenden Inklusivität in der Reisebranche auf Reisen wohler. Für eine aufregende, einladende und angenehmere Reise stellt Booking.com 10 LGBTQ+-freundliche Reiseziele auf der ganzen Welt vor – von klassischen Reisezielen mit dem gewissen Extra bis hin zu eventuell etwas noch weniger bekannten Reisezielen, die LGBTQ+-Reisende unbedingt besuchen sollten.

Turin, Italien

Turin liegt am Fusse der Alpen und ist für seine eleganten Boulevards, barocken Paläste und seine Café-Kultur bekannt, spielt aber auch eine wichtige Rolle in der LGBTQ+-Geschichte Italiens. In den 1970er Jahren war es die Geburtsstätte der ersten Homosexuellenbewegung des Landes, FUORI! (Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano), die dazu beitrug, den Grundstein für die Rechte von Angehörigen der LGBTQ+-Community im modernen Italien zu legen. Heute ist es das Land mit den meisten Travel Proud-Unterkünften der Welt (21.283 mit Stand vom 20. Mai 2025)****, und dieser progressive Geist lebt heute in einer Stadt weiter, die Tradition und historische Rebellion miteinander verbindet. Das Zentrum der LGBTQ+-Szene von Turin befindet sich in San Salvario, einem kreativen, kosmopolitischen Viertel mit einer Vielzahl von inklusiven Bars, Clubs und Cafés. Kulturelle Sehenswürdigkeiten wie der Palazzo Madama und die Piazza Castello vermitteln einen Eindruck von der königlichen Vergangenheit der Stadt, während Museen, die den Themen Kino, Kunst und ägyptische Geschichte gewidmet sind, noch tiefere Einblicke bieten. Turin hat auch etwas für die kulinarischen Sinne der Besuchenden zu bieten. Die Stadt ist die Geburtsstätte von Wermut und Gianduiotto (Haselnussschokolade) und ein absoluter Traum für jede:n Feinschmecker:in. Bei einer feinen Schokoladenverkostung können Besucher:innen einen Einblick in die Handwerkskunst der Schokoladenherstellung gewinnen und währenddessen zahlreiche Kostproben geniessen. Stilvoll, historisch und mit leisen radikalen Tönen bietet Turin LGBTQ+-Reisenden eine von Kulturschichten, Courage und Kakao geprägte Stadt voller Substanz.

Übernachtungsmöglichkeit: Für 5-Sterne-Luxus im Zentrum von Turin bietet die Unterkunft Principi di Piemonte | UNA Esperienze Eleganz und Stil mit Lounges, einem Gourmetrestaurant und einer Bar mit herrlichem Blick auf das Stadtzentrum. Wenn Reisende nach einem einladenden und gemütlichen Ambiente suchen – nicht nur im Rahmen des Travel Proud-Programms, sondern um sich unterwegs wie zu Hause zu fühlen – hat die Unterkunft EDIT Lofts eine moderne Ferienwohnung mit einem Garten und einer Terrasse zu bieten. Zwar verfügt jede Ferienwohnung über eine voll ausgestattete Küche, aber das familienfreundliche Restaurant der Unterkunft serviert auch italienische Küche, wenn man sich einfach mal nur bedienen lassen möchte.

Panama-Stadt, Panama

Panama-Stadt ist seit Langem ein Knotenpunkt, der Ozeane, Kontinente und Kulturen miteinander verbindet. Inzwischen ist die Stadt mit einer lebhaften, sichtbaren Community und einem Geist des Fortschritts, der die Identität der Stadt neu gestaltet, auch eines der aufregendsten neuen Reiseziele Mittelamerikas für LGBTQ+-Reisende. Viertel wie Casco Viejo, Via Argentina, Amador und San Francisco bilden das Zentrum der LGBTQ+-Szene und bieten alles von Bars auf dem Dach und Kunstgalerien bis hin zu inklusiven Cafés und von der Community organisierten Veranstaltungen. Pride wird zunehmend grossgeschrieben, was eine Hauptstadt widerspiegelt, die modern, dynamisch und immer offener ist. Neben ihrer Attraktivität für LGBTQ+-Reisende hat die Stadt auch echte Kontraste zu bieten. Bei einem Ausflug zum Panamakanal und einer Stadtführung werden die technischen Wunderwerke der Miraflores-Schleusen offenbart, während das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende historische Viertel Casco Viejo Besuchende mit seinem kolonialen Charme und seinen Kopfsteinpflasterstrassen anzieht. Dies alles wird von der Skyline der Stadt überragt, die auch das grösste Gebäude Mittelamerikas, das Hotel JW Marriott Panama, beherbergt und auf eine Stadt hinweist, die sich stetig weiterentwickelt.

Übernachtungsmöglichkeit: Nur einen kurzen Spaziergang vom Museo del Canal Interoceánico de Panamá entfernt bietet die Unterkunft Sofitel Legend Casco Viejo, Panama City einen luxuriösen Aufenthalt im Herzen der Altstadt. Die Hotelzimmer und Suiten kombinieren klassische Himmelbetten mit modernem Komfort. Freuen Sie sich zudem auf den grössten Pool am Meer in Casco Viejo und ein ganzheitlich ausgerichtetes Spa mit Tauchbecken und massgeschneiderten Anwendungen. Für eine heimelige Atmosphäre bietet das Amarla Boutique Hotel Casco Viejo eine Kombination aus Charme und Geschichte in einem wunderschön restaurierten Gebäude. Gäste können auf der Sonnenterrasse entspannen, ein Bad im Whirlpool nehmen oder an einem Yogakurs teilnehmen, bevor sie sich auf ihre Zimmer zurückziehen, die mit handwerklich gefertigten Möbeln und einem kuratierten lokalen Dekor ausgestattet sind.

Zürich, Schweiz

Während einem beim Gedanken an eine Städtereise in Europa eher grössere LGBTQ+-Reiseziele in den Sinn kommen mögen, sollte Zürichs unauffällige, aber dennoch blühende Szene eine Top-Wahl für LGBTQ+-Reisende sein. Zürich ist mit der tollen Lage am See, lebhaften Kulturszene und gut erhaltenen Altstadt ein kultiviertes Reiseziel. Für Reisende bietet die Stadt eine Mischung aus natürlicher Schönheit und einem geschäftigen Stadtzentrum reich an Kultur. Ganz gleich, ob Reisende in einem der über 40 Badis schwimmen gehen, einen Einkaufsbummel in der Bahnhofstrasse unternehmen oder die beeindruckende Sammlung europäischer Kunst im Kunsthaus bewundern – in Zürich ist einfach für jeden Geschmack etwas dabei. Um in nur 6 Stunden alles zu entdecken, was die Stadt zu bieten hat, können Besuchende an der Tour Zürich Abenteuer: Rundgang, Seekreuzfahrt und Seilbahn teilnehmen und mit der Standseilbahn Polybahn fahren, um das Grossmünster und den Rindermarkt in der Altstadt zu besuchen und mehr über die Vergangenheit der Stadt zu erfahren. Zürich hat auch eine reiche Geschichte für LGBTQ+-Reisende zu bieten – in den 1930er und 1940er Jahren war hier „Der Kreis“ beheimatet, eine berühmte, frühe Organisation, die sich für die Rechte Homosexueller einsetzte, und eine zweimonatlich erscheinende Zeitschrift. Heute lädt die Bar Kweer als eine von vielen Örtlichkeiten in der ganzen Stadt, die auf LGBTQ+-Personen ausgerichtet sind, an der Stelle zu einem Besuch ein, wo sich einst die Bar „Barfüsser“ befand, die als eine der ältesten queeren Bars Europas gilt.

Übernachtungsmöglichkeit: Einen kurzen Spaziergang von der Bahnhofstrasse entfernt befindet sich das stilvolle Boutique-Hotel Sorell Hotel St. Peter im Herzen der Altstadt von Zürich. Geräumige, moderne Zimmer und eine gemütliche Lounge, in der ein Frühstück, Bar-Snacks und am Abend Getränke serviert werden, machen es für Gäste zu einem entspannten Ausgangspunkt in guter Lage. Diejenigen, die sich wie zu Hause fühlen möchten, werden die gut ausgestattete Unterkunft EMA House Serviced Apartments Superior Downtown zu schätzen wissen, die über eine gut ausgestattete Küche mit einem Kühlschrank, einer Mikrowelle, einer Spülmaschine, einem Backofen, einem Kochfeld, einem Toaster und einer Kaffeemaschine verfügt.

Brighton & Hove, Vereinigtes Königreich

Brighton & Hove ist nicht nur LGBTQ+-freundlich, es ist einfach LGBTQ+-fabelhaft. Diese pulsierende Stadt am Meer, die oft als queere Hauptstadt des Vereinigten Königreichs bezeichnet wird, verbindet ihren fortschrittlichen Geist mit dem Jahrmarkt-Flair ihres Piers und ist seit Langem ein Anziehungspunkt für die LGBTQ+-Community des Landes. Man kann den den Stadtteil Kemptown erkunden, der mit Regenbogenflaggen, Drag-Brunches, von Angehörigen der LGBTQ+-Community betriebenen Cafés und Strassenkunst, die ihren Aktivismus mit Stolz verkörpert, das Zentrum der Szene bildet. Von unbegrenzten Mimosas und Pailletten in der Bar Broadway bis hin zu den ausgefallenen Darbietungen im Comedy-Club Komedia oder in den Ironworks Studios gibt es unendlich viele Möglichkeiten, den Tag zu geniessen. Neben Glitzer und Glimmer gibt es für Reisende aber noch viel mehr zu entdecken. Beispielsweise The Lanes, um nach Vintage-Schätzen zu suchen, eine Fahrt im Aussichtsturm Brighton i360 hoch über den Strand, der Besuch einer Ausstellung im Brighton Museum & Art Gallery oder die Teilnahme an diesem Rundgang zur LGBTQ+-Geschichte, um mehr über die Entwicklung des Brighton Pride zu erfahren. Und es ist das Pride-Festival, dass die Stadt jeden August in ein Meer aus Farben, Musik und unkonventionellen Feierlichkeiten taucht. Brighton hat sich noch nie gescheut, Aufsehen zu erregen, und genau deshalb macht ein Besuch dort nur umso mehr Spass.

Übernachtungsmöglichkeit: Dank ihrer zentralen Lage bietet die Unterkunft Q Square by Supercity Aparthotels Besuchenden eine gute Anbindung an den Brighton Pier, den Royal Pavilion und den Bahnhof Brighton. Dieses Aparthotel mit einem Fitnesscenter verfügt auch über einen Sitzbereich im Freien, wo Gäste die Strandbrise geniessen und bei einem Getränk in der Sonne entspannen können. Für diejenigen, die die Stadt auf zwei Rädern erkunden möchten, stehen auch Abstellmöglichkeiten für Fahrräder zur Verfügung.

Florianópolis, Brasilien

Florianópolis ist mehr als nur ein Strandparadies – es ist ein Leuchtfeuer der Inklusivität, Freiheit und Community, was es zu einem der beliebtesten Reiseziele in Brasilien für LGBTQ+-Reisende macht. Die im Bundesstaat Santa Catarina gelegene Stadt besteht zum grössten Teil aus der Insel Santa Catarina. Reisende können ihre Tage hier typischerweise damit verbringen, den üppigen Dschungelpfad von Lagoinha do Leste beim Wandern zu erkunden, Lagunen wie die Lagoa da Conceição zu entdecken oder Caipirinhas am Strand Praia Mole zu schlürfen – dem inoffiziellen queeren Strand der Insel, an dem Musik die Luft erfüllt. Die Insel ist voll von LGBTQ+-freundlichen Orten, von Strandbars und Drag-Shows bis hin zu lebhaften Feierlichkeiten, die das ganze Jahr über stattfinden und bei denen Liebe und Selbstausdruck im Mittelpunkt stehen. Wenn man zum jährlichen Florianópolis Gay Carnival reist, wird man von einem grossen Fest mit Partys, Paraden und Wettbewerben empfangen, nach denen Besuchende die Nacht am Strand Praia Mole durchtanzen können.

Übernachtungsmöglichkeit: Im Herzen des pulsierenden LGBTQ+-Viertels von Florianópolis gelegen, ist das Novotel Florianópolis der ideale Ausgangspunkt für alle, die die Energie der Stadt aufsaugen möchten – von Bar-Hopping und Strandtagen bis hin zum Abfeiern in Clubs bis spät in die Nacht. Die modernen, geräumigen Zimmer des Hotels bieten ein stilvolles Ambiente, während der Infinity-Pool auf dem Dach mit malerischem Blick auf die Bucht Baía Norte zum Entspannen einlädt. Es ist der perfekte Ort für LGBTQ+-Reisende, die die Stadt von ihrer aufregendsten Seite erleben möchten.

Chicago, USA

Chicago ist seit Langem ein Vorreiter, wenn es um Sichtbarkeit, Aktivismus und Einsatz für die LGBTQ+-Community geht. Das Herzstück seiner Community bildet Northalsted, einst als Boystown bekannt und das erste offiziell anerkannte LGBTQ+-Viertel in den USA. Während sich der Name geändert hat, um eine grössere Inklusivität widerzuspiegeln, ist das Viertel nach wie vor ein Symbol für Pride und hat eine Vielzahl von Bars, Clubs, Drag-Shows und Regenbogen-Pylonen zu bieten, die sein Erbe würdigen. Die LGBTQ+-Kultur hier geht jedoch über einen einzigen Stadtbezirk hinaus. Von Drag-Brunches in Uptown bis hin zu Kunstausstellungen im Museum of Contemporary Art ist die Stadt ein Zentrum der Kreativität und Community. In Andersonville können Besuchende in LGBTQ+-geführten Geschäften wie Scout nach wiederverwerteten Schätzen und aufgearbeiteten Möbelstücken aus der Mitte des Jahrhunderts stöbern oder bei Mercantile M nach erschwinglichen Fundstücken suchen, die jedem Raum Farbe verleihen. Natürlich darf bei einem Besuch in Chicago auch die Musik nicht fehlen. Als Geburtsort des House, der von den Decks von LGBTQ+-DJs in Underground-Clubs gespielt wird, hallt der Sound der Stadt während des Pride Fest weiter nach, das eine der größten Pride-Paraden des Landes ist. Chicagos alteingesessene Jazzszene hat auch LGBTQ+-Einflüsse zu bieten, und Reisende können diese Geschichte von den Speakeasies der 1920er Jahre bis zur blühenden Szene von heute entdecken, wenn sie die Clubs besuchen und der Musik lauschen.

Übernachtungsmöglichkeit: Mit einer Lounge auf dem Dach, die Blick auf die Skyline der Stadt bietet, einem modernen Restaurant in der Unterkunft sowie einem grossen Innenpool erwartet Sie das Loews Chicago Hotel mit Komfort und Stil in gleichem Masse. In der Nähe des Chicago River geniesst das Hotel eine ideale Lage, um den Millennium Park, die Magnificent Mile und den Navy Pier zu erkunden. Die geräumigen, gut ausgestatteten Zimmer verfügen über einen 42-Zoll-Flachbild-TV und eine Premium-Kaffeemaschine und garantieren einen erholsamen Aufenthalt im Herzen der Stadt.

Sydney, Australien

Sydney ist ein globaler LGBTQ+-Hotspot, der für seine natürliche Schönheit und dynamische Pride-Szene bekannt ist. Darlinghurst und Surry Hills sind LGBTQ+-freundliche Stadtviertel mit Regenbogen-Fussgängerüberwegen, Cafés und Bars wie dem denkmalgeschützten Stonewall Hotel. Das Festival „Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras“ ist zwar ein Highlight, aber der LGBTQ+-Geist der Stadt floriert das ganze Jahr über mit Veranstaltungen wie Drag-Bingo, inklusiven Surfclubs und Kunstshows im kürzlich eröffneten Qtopia Museum. Zu den einzigartigen Erlebnissen gehört es, das Beste von Sydneys Weltklasse-Drag-Szene im The Imperial Eskineville zu sehen, Yoga bei Sonnenaufgang in North Bondi zu praktizieren und Fährausflüge nach Manly zu unternehmen. Reisende können sich auch eine Show des Bangarra Dance Theatre im Sydney Opera House, Australiens führendem Austragungsort für darstellende Kunst der Aborigines und Torres-Strait-Insulaner, ansehen. Sydney heisst LGBTQ+-Reisende, die nach vielfältigen Erlebnissen suchen, herzlich willkommen.

Übernachtungsmöglichkeit: Die Unterkunft Kimpton Margot Sydney by IHG im Herzen der Stadt bietet einen Hauch von altertümlichem Glamour, Art-déco-Charme und zeitgenössischer Sensibilität. Gleich um die Ecke von der weltberühmten Oxford Street ist die Unterkunft The Pullman Sydney Hyde Park eine grossartige Option für Reisende, die nach den Lichtern der Nacht suchen. Ihre Nachhaltigkeitszertifizierung von Ecotourism Australia macht diese Unterkunft zu einer hervorragenden Wahl für Reisende, die Wert auf nachhaltigere Optionen legen. In Kings Cross, einem Viertel mit einem reichen LGBTQ+-Erbe, bietet die Unterkunft Holiday Inn Sydney Potts Point zu erschwinglichen Preisen einen herrlichen Blick auf das Opera House und die Harbour Bridge.

Porto, Portugal

Portugals zweitgrösste Stadt mag im Vergleich zu ihrer südlichen Schwester Lissabon noch etwas unter dem Radar liegen, aber Porto bezaubert LGBTQ+-Reisende still und leise mit seinen Kopfsteinpflasterstrassen, seinem Flussblick und seinem inklusiven Geist. Es ist eine Stadt, in der Entschleunigung ganz natürlich zu sein scheint und in der die LGBTQ+-Kultur mit Leichtigkeit ihren Platz finden kann. Die LGBTQ+-Szene mag zwar klein und intim sein, aber das verleiht ihr einen ganz eigenen Charakter. Bars wie Pride und das Café Lusitano bieten eine einladende Atmosphäre und locken mit Drag-Darbietungen und Disco-Abenden ein gemischtes, aufgeschlossenes Publikum an. Für einen Energieschub spät am Abend bietet der Zoom Club einen versteckten Ort, um bis zum Morgengrauen zu tanzen. Jenseits des Nachtlebens lädt Porto zu gemütlichen Erkundungstouren ein. Reisende können die verwinkelten Gassen von Ribeira entdecken, an der LGBTour Porto teilnehmen, um einen geführten Rundgang durch das historische Zentrum der Stadt zu machen, oder die Brücke Ponte Dom Luís I nach Vila Nova de Gaia überqueren, um am Flussufer Portwein zu verkosten. Für Paare bieten die Jardins do Palácio de Cristal einen der romantischsten Orte der Stadt, um den Sonnenuntergang zu geniessen. Mit zunehmendem Einsatz für das Thema Pride, LGBTQ+-Filmfestivals wie LGBTQ+ Porto und einer ruhigen, einladenden lokalen Kultur ist die Stadt eine sanfte, gefühlvolle Alternative zu schnelllebigeren Reisezielen.

Übernachtungsmöglichkeit: Das aus dem 16. Jahrhundert stammende und am Ribeira-Platz gelegene Pestana Vintage Porto Hotel mit Postkartenblick auf den Fluss Douro bietet eine Mischung aus historischem Charme und 5-Sterne-Komfort. Zimmer mit doppelverglasten Fenstern, geräumige Bäder und ein Frühstücksplatz am Flussufer sorgen für einen unvergleichlichen Aufenthalt, nur wenige Meter von der Kathedrale, dem Turm Torre dos Clérigos und Flussfahrten auf dem Douro entfernt. Die Unterkunft Your Opo Apartments erwartet Besuchende in einem renovierten, denkmalgeschützten Gebäude. Reisende können sich hier auf eine stilvolle Unterkunft am Flussufer mit einem modernen Design und herrlichem Blick auf den Douro freuen. Mit Cafés und den Highlights der Altstadt von Porto direkt vor der Tür, ist diese Unterkunft ein stilvoller Ausgangspunkt für unabhängige Reisende. (Booking.com/mc/ps)

Booking.com