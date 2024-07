Booking: Top-Reisedestinationen der Schweizer für die Sommerferien

Zürich – Sommer, Sonne, Sonnenschein: Nach einem durchwachsenen Start in den Sommer fiebern so manche Schweizerinnen und Schweizer den erholsamen Sommerferien entgegen. Booking.com hat sich daher die Schweizer Suchenanfragen für den Sommer angeschaut und die gefragtesten Reiseziele ausfindig gemacht.

Aber wo zieht es denn nun die Schweizerinnen und Schweizer in der Sommersaison hin?

Nach einem aufregenden Urlaub stellt man manchmal fest, dass es zu Hause doch am schönsten ist. Warum dann nicht gleich Ferien in der vielseitigen und malerischen Schweiz machen?

Für alle, die lieber in der Schweiz bleiben, sind das die begehrtesten Sommerreiseziele:

Top Schweiz-Sommerreiseziele in 2024

Zürich

Locarno

Genf

Lugano

Ascona

Zermatt

Basel

Luzern

Lausanne

Montreux

Interessant zu beobachten ist, dass bei Schweizer Reisenden die Suchanfragen für Aufenthalte in Zürich im Vergleich zum Vorjahr um 19 % stiegen. Für Genf lag der Anstieg bei 12 %, für Luzern bei 17 % und für Montreux sogar bei 65 %.

Für alle, denen das Meer zu weit weg ist, hat Boocking.com ebenfalls geschaut, welche Schweizer Reiseziele am häufigsten für einen Urlaub am See empfohlen wurden. Dabei verwundert es nicht, dass die Schweizer Seen und ihre Umgebung fast die ganze Top-10 ausfüllen. Nur Platz 9 und 10 gehen an die Nachbarländer Italien und Frankreich.

Die von Schweizer Reisenden am häufigsten empfohlenen Reiseziele für einen Urlaub am See:

Locarno

Lugano

Ascona

Zürich

Luzern

Lausanne

Montreux

Genf

Como (Italien)

Annecy (Frankreich)

Aber auch das Ausland lockt mit kulinarischen Angeboten, Sandstränden und allerlei Sehenswürdigkeiten: Top internationale Ziele der Schweizerinnen und Schweizer für den Sommer 2024:

Barcelona, Spanien

Palma de Mallorca, Spanien

Rimini, Italien

Antalya, Türkei

London, UK

Lissabon, Portugal

Lido de Jesolo, Italien

Nizza, Frankreich

Paris, Frankreich

Málaga, Spanien

Top-Länder für den Sommer 2024

Italien

Spanien

Frankreich

Schweiz

Portugal

Türkei

Kroatien

Griechenland

Albanien

Deutschland

Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Suchanfragen für Aufenthalte in Antalya bei Schweizer Reisenden um 15 % und Suchanfragen für Aufenthalte in der Türkei als auch den USA stiegen um jeweils 10 %.

Und wer macht am liebsten in der Schweiz Urlaub?

Satte grüne Wiesen, kristallklare Flüsse und Seen, atemberaubende Bergpanoramen und malerische Landschaften locken jedes Jahr eine Vielzahl an Reisenden aus aller Welt in die Schweiz. Aber woher kommen sie und wo gehen sie hin?

Top-Länder mit Interesse an einem Urlaub in der Schweiz im Sommer 2024:

Schweiz

Deutschland

Saudi-Arabien

UK

USA

Frankreich

Spanien

Italien

Indien

Niederlande

Top-Ziele weltweiter Reisender in der Schweiz im Sommer 2024:

Zürich

Genf

Interlaken

Luzern

Grindelwald

Basel

Lugano

Zermatt

Locarno

Bern

Die Daten zu Suchanfragen deuten darauf hin, dass im Vergleich zum Vorjahr das Interesse an einem Aufenthalt in der Schweiz in einigen Ländern deutlich zugenommen hat. Bei Saudi-Arabien stiegen die Suchanfragen um 34 %, in den USA um 20 % und den UK um 12 % im Jahresvergleich. (mc/pg)