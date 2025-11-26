Christian Constantin und André Seiler lancieren neue Schweizer Hotel Collection

Puidoux – Seiler Constantin, gegründet von André Seiler und Christian Constantin, ist eine neue unabhängige Schweizer Hotel Collection. Das erste Haus eröffnet im Spätsommer 2026 in Le Clay, inmitten der Weinberge von Lavaux.

André Seiler entstammt einer traditionsreichen Schweizer Hoteliersfamilie, deren Geschichte eng mit zwei Ikonen der Schweizer Hotellerie verbunden ist – dem Mont Cervin Palace und dem Monte Rosa in Zermatt. Constantin – seit Jahrzehnten schweizweit als Präsident und Besitzer des FC Sion bekannt – ist Unternehmer und Architekt mit einem ausgeprägten Gespür für Atmosphäre und Raum. Gemeinsam verfolgen sie die Vision, Hotels am Puls der Zeit zu schaffen – unprätentiös, klar und geprägt von Offenheit: für Gedanken, für Ruhe und für den Blick in die Weite, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

«Unser Anspruch ist es, auf subtile Weise etwas Aussergewöhnliches zu schaffen – intime Hotels an bemerkenswerten Orten, in denen sich Luxus nicht über Inszenierung definiert, sondern über Atmosphäre und Rhythmus entfaltet», so André Seiler, Partner und CEO Seiler Constantin

Le Clay, Lavaux: Eröffnung im Spätsommer 2026

Als erstes Hotel der Collection entsteht Le Clay inmitten der terrassierten Weinberge von Lavaux, einem UNESCO-Welterbe oberhalb des Genfersees. Die Region ist bekannt als Landschaft der «drei Sonnen»: direkte Sonneneinstrahlung, das reflektierte Licht des Sees und die Wärme der Trockensteinmauern. Hier, zwischen jahrhundertealten Rebhängen und den Silhouetten von Alpen und Jura, liegt Le Clay. Es erstreckt sich über 35 Hektar und umfasst 105 Zimmer – viele davon mit Blick auf den See –, zwei Restaurants, zwei Bars, eine Cigar Lounge sowie grosszügige Flächen für Meetings und Events. Im Bereich Wellness bietet Le Clay ein holistisches Konzept unter dem Label Sync Core: Ein 50-Meter-Olympia-Schwimmbecken, ein Pilates-Studio, das erste Hyrox-Center in einem Hotel und ein ganzheitliches Spa, das Bewegung, Regeneration und Achtsamkeit verbindet, erwarten die Gäste.

Drei weitere Standort in der Schweiz geplant

Der Fokus von Seiler Constantin liegt auf der Schweiz und auf bewusstem Wachstum. Neben Lavaux sind Häuser in Crans-Montana, Saas-Fee und Lugano geplant. «Unsere Häuser entstehen an sorgfältig ausgewählten Orten mit Charakter. Was sie verbindet, ist die Idee der Aussicht: der Blick in die Weite, nicht nur als Panorama, sondern als Haltung», erklärt Christian Constantin. (mc/pg)