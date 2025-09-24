Rom – Die italienische Schauspielerin Claudia Cardinale ist tot. Sie starb im Alter von 87 Jahren im Kreise ihrer Kinder in der französischen Stadt Nemours nahe Paris.

Claudia Cardinale wurde am 15. April 1938 in La Goulette bei Tunis als Tochter einer Französin und eines Sizilianers geboren. Mit 17 Jahren wurde sie zur «Schönsten Italienerin von Tunis» gewählt und gewann eine Reise zum Filmfest in Venedig. Dort zog sie die Aufmerksamkeit gleich mehrerer Regisseure auf sich.

Die französisch-italienische Schauspielerin spielte in mehr als 150 internationalen Filmen; sie galt als Muse von Filmemachern wie Luchino Visconti und Federico Fellini.

Internationale Bekanntheit erlangte sie in den 1960er Jahren mit Filmen wie «8 1/2», «Der Leopard» sowie Sergio Leones Italo-Westernklassiker «Spiel mir das Lied vom Tod» international bekannt. Sie schaffte den Weg nach Hollywood und spielte mit den wichtigsten Schauspielern ihrer Zeit: Marcello Mastroianni, Alain Delon, John Wayne und Jean-Paul Belmondo zählten zu ihren Filmpartnern. Italiens Kulturminister würdigte sie als «eine der grössten italienischen Schauspielerinnen aller Zeiten».

In den letzten Jahren ihres Lebens wurde es bis auf einige wenige Produktionen ruhig um sie. In der Netflix-Produktion «Rogue City» (2020) und dem anspruchsvollen Drama «The Island of Forgiveness» (2022) spielte sie zuletzt Nebenrollen. Anders als früher war sie nicht mehr als Vamp oder Sexsymbol zu sehen, sondern als Matriarchin oder Grossmutter.

Für ihr Lebenswerk wurde sie 1993 in Venedig mit dem Goldenen Löwen und 2002 in Berlin mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet. (mc/pg)