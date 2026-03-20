Schauspieler Chuck Norris im Alter von 86 Jahren gestorben

Hawaii – Die amerikanische Actionfilm-Legende Chuck Norris ist tot. Seine Familie teilte mit, dass er am Donnerstagmorgen in Hawaii plötzlich und friedlich im Kreise seiner Angehörigen eingeschlafen sei. Er wurde 86 Jahre alt. Er hinterlässt seine Ehefrau und fünf Kinder. Die Umstände halten die Angehörigen auf eigenen Wunsch privat.

Carlos Ray Norris Jr., bekannt als Chuck Norris, wurde am 10. März 1940 in Ryan, Oklahoma, geboren. Er war US-amerikanischer Kampfkünstler, Actionschauspieler und Buchautor. 1958 trat er in die United States Air Force ein und fungierte als Militärpolizist in Korea. Dort lernte er die koreanischen Kampfkünste kennen – was sein Leben prägen sollte. Norris war Tang-Soo-Do- und Taekwondo-Meister (8. Dan) und war der erste westliche Mann, der im Taekwondo mit dem 8. Dan ausgezeichnet wurde.

Nach seiner Rückkehr in die USA eröffnete er eine Reihe von Karateschulen. Er gewann zahlreiche Titel, darunter die All-American Karate Championship 1967, und schloss seine aktive Kampfsportkarriere mit einer Bilanz von 65 Siegen bei 5 Niederlagen ab. Mehrere Jahre war er Karate-Weltmeister im Mittelgewicht, über Kampfsportfreunde wie Bruce Lee und Steve McQueen schaffte er schliesslich den Sprung nach Hollywood.

Den grossen Durchbruch erlangte er 1977 mit «Breaker! Breaker!» – von da an war er überwiegend als Hauptdarsteller in Actionfilmen zu sehen. Es folgten Kassenschlager wie die «Missing in Action-Trilogie» (1984–1988) und «Delta Force» (1986). Die Fernsehserie «Walker, Texas Ranger» (1993–2001), in der er auch als ausführender Produzent agierte, machte ihn weltweit bekannt. 1989 erhielt er einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame und 2010 wurde er sogar zum echten Texas Ranger ernannt. In den letzten Jahren trat Norris kürzer, zuletzt war er 2012 in «The Expandables 2» zu sehen – an der Seite von Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger und Bruce Willis.

Seit 2005 sind die «Chuck Norris Facts» als Internetmeme in Umlauf, die seine martialischen Filmrollen humoristisch überzeichnen. Alle Witze folgen demselben Prinzip: Man nehme eine alltägliche Situation und behaupte, dass Chuck Norris sie auf unmögliche Weise dominiert – «Chuck Norris macht keine Liegestütze, er drückt die Erde nach unten.» Das Prinzip funktioniert mit jedem Thema und jedem Zeitgeist, weshalb ständig neue Varianten entstehen. Chuck Norris Witze gelten als das langlebigste Internet-Meme aller Zeiten und haben sich seit 2005 von einem Nischenphänomen zum globalen Kulturgut entwickelt. (mc/pg)