Stephen Colbert schreibt Drehbuch für neuen «Herr der Ringe»-Film

Der US-Comedian Stephen Colbert ist ein riesiger Tolkien-Fan. Nach der Absetzung seiner »Late Show« hat er bald genug Zeit, einen neuen «Herr der Ringe»-Film zu schreiben – und einen prominenten Unterstützer.

Der neuseeländische Starregisseur und Filmproduzent Peter Jackson, 64, wandte sich am Mittwochmorgen über mehrere Social-Media-Kanäle an die Fans seiner »Herr der Ringe«-Filme und des Mittelerde-Universums von Schriftsteller J.R.R. Tolkien.

Zuerst gab er ein Update zum Stand des kommenden Spin-off-Films «The Hunt for Gollum», bei dem Andy Serkis Regie führen wird. Der Film sei auf einem guten Weg, sagte Jackson, «es sind viele Leute aus dem alten Team wieder dabei». Serkis wird, wie in Jacksons «Herr der Ringe»- und «Hobbit»-Filmen, die Figur des Gollum selbst darstellen. Doch dann hatte Jackson noch eine Überraschung für die Fans parat. «Gollum» sei nicht der einzige Tolkien-Film, der gerade geplant werde, sagte der Produzent, und holte einen Gast in den Videochat.

Es war Stephen Colbert, 61, Comedian, Talkshowmoderator und seit vielen Jahren erklärter Fan der Tolkien-Romane. In Jacksons Film «Der Hobbit: Smaugs Einöde» hatte er sogar einen sechs Sekunden langen Auftritt als Komparse.

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