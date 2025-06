Crodino bringt italienisches Sommerfeeling in die Schweiz

Zürich – Crodino Non-Alcoholic Spritz eröffnet die Sommersaison in Zürich und lädt dazu ein, das Leben auf italienische Art zu geniessen. Mit seinem unverwechselbar spritzigen und angenehm bittersüssen Geschmack ist Crodino die ideale Wahl für stilvolle Aperitivo-Momente – ganz ohne Alkohol und ohne Kompromisse. Im Rahmen des Studio Festivals mit Fokus auf Kunst, Musik und Begegnung bringt Crodino mediterrane Leichtigkeit in die Limmatstadt. Der Pop-up-Chiosco wird zum Treffpunkt für alle, die den Aperitivo auf genussvolle und unbeschwerte Weise neu entdecken möchten.

Vom 28. Mai bis 5. Juli 2025 bringt Crodino das Rituale Italiano ans Studio Festival an der Geroldstrasse in Zürich: Beim Pop-up-Chiosco des ikonischen alkoholfreien Aperitifs erwarten die Gäste kostenlose Degustationen, italienisches Flair und exklusives Merchandise – für ein sommerliches Erlebnis ganz ohne Alkohol. Ein besonderes Highlight: Am Freitag, 30. Mai, ab 19 Uhr sorgten Garmigna und Honey Dip mit ihren DJ-Sets für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Über 100 Gäste genossen den sommerlichen Abend am Chiosco – darunter zahlreiche Medienvertreterinnen und -vertreter, Content Creator und Influencer aus der ganzen Schweiz.

«Mit dem Chiosco Crodino möchten wir das italienische Lebensgefühl in die Schweiz bringen – leicht, gesellig und alkoholfrei», sagt Ferdinand Hascha, Senior Brand Manager Aperitivo Portfolio, «Crodino steht für Freiheit, Geschmack und bewussten Genuss. Wir freuen uns, dieses Erlebnis mit einem breiten Publikum zu teilen.»

Der perfekte alkoholfreie Aperitivo

Crodino begeistert seit 1965 mit seiner angenehm bittersüssen Note, seinem vielschichtigen Geschmack und echter italienischer Herkunft. Hergestellt aus einer sorgfältig abgestimmten Mischung von Kräutern, Wurzeln, Gewürzen und einem Hauch Zitrus, wird der alkoholfreie Aperitif bis zu sechs Monate lang aromatisiert. Das Ergebnis ist ein komplexer, ausgewogener Charakter – ideal für alle, die bewussten Genuss mit Stil verbinden.

Rezept Crodino Spritz

Ein grosses Weinglas mit Eiswürfeln füllen 1 Fläschchen (17,5 cl) Crodino Non-Alcoholic Spritz hinzugeben Mit einer frischen Orangenscheibe garnieren

Tipp: Am besten in Kombination mit salzigen Snacks servieren – für ein rundum gelungenes Aperitivo-Erlebnis.

Crodino in der Schweiz

Crodino ist schweizweit im praktischen 17,5-cl-Format bei Coop, Migros sowie in zahlreichen Bars und Gastronomiebetrieben erhältlich. Als alkoholfreier Aperitif mit Charakter macht Crodino Lust darauf, soziale Momente stilvoll und bewusst zu geniessen – ganz nach dem Motto: Enjoy life your own way.

Crodino Non-Alcoholic Spritz steht für:

den vollen Geschmack eines Spritz – ganz ohne Alkohol

authentisch italienische Herkunft – hergestellt in Italien seit 1965

eine komplexe, aromatische Rezeptur durch monatelange Infusion von Kräutern, Gewürzen und Wurzeln

ideale Begleitung für soziale Anlässe zu jeder Tageszeit

unkomplizierte Zubereitung und sofort servierbereit

(Crodino/mc/ps)