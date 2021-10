Der Literatur-Nobelpreis geht 2021 an Abdulrazak Gurnah

Stockholm – Der Literaturnobelpreis 2021 geht an den in Sansibar geborenen und in England lebenden Schriftsteller Abdulrazak Gurnah «für seine kompromisslose und mitfühlende Durchdringung der Auswirkungen des Kolonialismus und des Schicksals des Flüchtlings in der Kluft zwischen den Kulturen und Kontinenten».

Gurnah wurde 1948 geboren und wuchs auf der Insel Sansibar im Indischen Ozean auf, kam aber Ende der 1960er Jahre als Flüchtling nach England. Er hat zehn Romane und eine Reihe von Kurzgeschichten veröffentlicht. Das Thema der Zerrissenheit des Flüchtlings zieht sich wie ein roter Faden durch sein Werk.