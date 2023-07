Die Eagles gehen auf Abschiedstournee – und die wird dauern

Sie haben mit »Hotel California« Rockgeschichte geschrieben – in den Siebzigern. Gut 50 Jahre später kündigen die Eagles ihren Abschied von der Bühne an. Für betrübte Fans haben sie zwei gute Nachrichten.

Die legendäre Rockband Eagles hat ihre allerletzte Tournee angekündigt. Die Tournee mit dem Namen »The Long Goodbye« soll am 7. September mit einem Konzert im New Yorker Madison Square Garden beginnen, wie die Schöpfer des Welthits »Hotel California« am Donnerstag mitteilten. Danach sind zunächst zwölf weitere Konzerte in den USA angesetzt.

Die Eagles ließen aber offen, wie lange ihre Tournee dauern und an welchen weiteren Orten sie noch Station machen wird. Sie wollten »so viele Auftritte in jedem Markt absolvieren«, wie es das Publikum verlange. Voraussichtlich werde die Tournee bis ins Jahr 2025 hinein dauern.

