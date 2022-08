Die einladendsten Städte der Welt laut Booking.com 2022

Hamburg – Von der malerischen Stadt Brügge in Belgien bis zur Sonne und dem Sand von Nusa Lembongan in Indonesien bietet die Booking.com-Liste der einladendsten Städte der Welt für 2022 für jeden etwas. An der Spitze des Rankings steht dieses Jahr Matera. Die süditalienische Stadt gilt als eine der ältesten kontinuierlich bewohnten Siedlungen der Welt und ist für ihre steinzeitlichen Höhlenwohnungen bekannt.

Die Grafik zeigt das Ranking der von den Booking.com Nutzern am gastfreundlichsten wahrgenommen Ziele gemessen am Anteil der Empfänger des Traveller Review Awards 2022.