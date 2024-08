Diese 20 Strände in Europa sind Instagram-Stars

An welche Küste geht die nächste Reise? Viele Urlauber lassen sich von Social Media inspirieren, besonders gern von Instagram-Hashtags. Ein Traumstrand in Italien liegt dabei in einem Ranking an der Spitze, einer in Deutschland hat es immerhin unter die Top Ten geschafft.

Mittelmeer und Atlantik, Nord- und Ostsee: Europas Küstenlinien erstrecken sich über fast 117.000 Kilometer. Mal sandig, mal spektakulär steinig, mal atemberaubend abgelegen, mal mit südseeblauem Wasser – die Auswahl an Strandschönheiten ist überwältigend. Das macht die Entscheidung, an welchen Strand die nächste Reise geht, für viele zu einer Herausforderung.

Die Lösung? Instagram! Frei nach dem Motto, dass Strände und Strandorte, die besonders viele Hashtags haben, besonders attraktive Ziele sind. Der Online-Reiseveranstalter loveholidays.de hat dazu ein aktuelles Ranking erstellt: Es wurden die Hashtags von 200 europäischen Stränden ausgewertet und eine Liste der 20 am häufigsten auf Instagram geposteten Strände zusammengestellt.

Danach geht Platz 1 an Italien, das insgesamt drei Strände unter den Top 20 hat. Deutschland ist siebenmal vertreten, Spanien fünfmal. Frankreich, Portugal, Norwegen, Großbritannien und die Niederlande kommen jeweils auf einen Strand in der Top-20-Liste.

