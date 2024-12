Diese Top 150 Orte in Europa bringen jeden durch den Winter

Zürich – Weihnachtszauber oder Skivergnügen? e-domizil und HomeToGo haben die beliebtesten europäischen Winter-Hotspots analysiert. Die 50 schönsten Destinationen für Weihnachtsmärkte und die 100 besten Skigebiete zeigen, wo Reisende die perfekte Mischung aus Erlebnis und Preis-Leistung finden.

Wenn es um winterliche Reiseziele geht, sind Europas Möglichkeiten schier endlos. Doch welche Orte sind besonders gefragt? e-domizil, Schweizer Spezialist für Ferienwohnungen und -häuser, und HomeToGo, ein weltweiter Marktplatz für Ferienhäuser, haben ihre umfangreichen Datenbanken ausgewertet. Das Ergebnis: eine Liste der Top 150 Destinationen, die Winterfans begeistern. Zu den Highlights gehören die 50 beliebtesten Ziele für idyllische Weihnachtsmärkte mit schillernden Lichtshows und inspirierendem Weihnachtsshopping. Zudem liefert der europäische Ski-Index 2024/2025 einen Überblick über die 100 besten Skigebiete des Kontinents. Basierend auf Faktoren wie Unterkunftspreisen, Skipasskosten, Gebietsgrösse und Saisonalität zeigt die Analyse, wo sich Skifans auf die besten Erlebnisse und Einsparungen freuen können.

Europas Top 50 Reiseziele für die Vorweihnachtszeit

Europa bietet eine beeindruckende Vielfalt an Winterdestinationen, die sowohl durch ihre Beliebtheit als auch durch Erschwinglichkeit punkten. Unter den Top 50 Reisezielen für die Vorweihnachtszeit befinden sich mit Zürich, Basel, Luzern, Genf und Lausanne fünf Vertreter aus der Schweiz. Angeführt wird die Liste von internationalen Metropolen wie London, Paris und Amsterdam. Bemerkenswert ist, dass auch kleinere Städte wie Colmar und Strassburg durch ihren Charme und ihre historischen Weihnachtsmärkte in den Spitzenpositionen vertreten sind. Die Auswertung zeigt, dass europäische Städte mit einer Kombination aus Weihnachtsatmosphäre, Erreichbarkeit und Unterkunftspreisen die Vorweihnachtszeit besonders attraktiv machen – ein klares Zeichen für den anhaltenden Trend zu kurzen, stimmungsvollen Städtereisen im Winter. Gleichzeitig belegen die Ergebnisse, dass auch Destinationen abseits der klassischen Metropolen zunehmend an Beliebtheit gewinnen und Reisende mit authentischen Erlebnissen überzeugen.

Top-10 Städte in Europa für Weihnachtsmarkt-Reisen, geordnet nach Beliebtheit und Preis pro Nacht / Unterkunft:

London, Vereinigtes Königreich, CHF 113 Paris, Frankreich, CHF 177 Colmar, Frankreich, CHF 417 Amsterdam, Niederlande, CHF 187 Strassburg, Frankreich, CHF 279 Wien, Österreich, CHF 138 Rovaniemi, Finnland, CHF 451 Berlin, Deutschland, CHF 134 Edinburgh, Schottland, CHF 251 Kopenhagen, Dänemark, CHF 222

Eine vollständige Liste der 50 beliebtesten Reiseziele in Europa gibt es hier.

Perfekte Wintererlebnisse im Schnee: Der Ski-Index 2024/2025

Unter den ersten zehn rangieren mit Sölden, Zillertal, Ischgl, St. Anton am Arlberg, Flachau, Obertauern und Serfaus gleich sieben Reiseziele in Österreich. Mit Oberstdorf und Winterberg sind zwei Reiseziele aus Deutschland und mit Livigno ein Reiseziel aus Italien in den Top 10 vertreten. Auch 15 Schweizer Reiseziele sind in den Top 100 vertreten. Grindelwald, Davos und Zermatt sind die meistgesuchten Orte. Die Analyse unterstreicht die Vielfalt und Attraktivität der europäischen Skiregionen. Besonders die hohe Präsenz Schweizer Destinationen im Ranking zeigt, dass die Schweiz weiterhin eine Schlüsselrolle im internationalen Wintersporttourismus spielt, trotz starker Konkurrenz aus Österreich. Eine vollständige Liste der Top 100 Skigebiete in Europa gibt es hier.

Die zehn meistgesuchten Schweizer Skigebiete im HomeToGo Ski-Index 2024/25 (in CHF):

Rang, Skigebiet, Kanton, Ø Skipasspreis / Tag, Ø Unterkunftspreis / Nacht, Pistenkilometer