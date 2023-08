Dodo live @ blue Cinema ab 21. Oktober 2023

Zürich – Ein aussergewöhnliches Musik- und Kinoerlebnis erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer: Dodo präsentiert «Yopougon – Way Back Home» live in ausgewählten blue Cinemas ab dem 21. Oktober 2023.

In Partnerschaft mit blue Entertainment präsentiert der Schweizer Sänger und Hitproduzent Dodo eine nie zuvor dagewesene Veranstaltung: «Yopougon – Way Back Home», eine spektakuläre Multimedia-Show. In deren Zentrum steht eine Musik-Dokumentation, die von Dodos Reise zurück an die Elfenbeinküste und zu seinen Wurzeln inspiriert ist. Die Show findet vom 21. bis zum 31. Oktober 2023 exklusiv in ausgesuchten blue Cinemas in Zürich, Bern, St.Gallen, Luzern und Chur statt.

Die Veranstaltung bietet eine Verschmelzung von Big Screen Kino und Live-Performance, bei der Dodo & Special Guests ihre neuen Songs live performen und das Publikum auf eine abenteuerliche, fantastische Reise mitnehmen.

Dodo erklärt: «Dieses Projekt ist ein lang gehegter Traum von mir, bei dem ich einen Schiffscontainer in ein mobiles Musikstudio umgebaut habe, um auf eine Reise nach Afrika zu meinen Wurzeln und meinem musikalischen Ursprung zu gehen. Diese Reise nun mit dem Publikum zu teilen, ist ein aufregendes Experiment, ein Kinoerlebnis verbunden mit Live-Performance, um den Zuschauern ein einzigartiges Spektakel zu bieten.»

Ein weiterer Höhepunkt wird die exklusive Premiere eines Konzertmitschnitts aus Ghana sein, den Dodo mit lokalen Künstlern im Februar dieses Jahres durchgeführt hat. Das Publikum kann sich damit bereits vorab auf das Multimedia-Showcase «Yopougon – Way Back Home» einstimmen. Das Konzert wird Mitte Oktober im Free-TV auf blue Zoom gezeigt und auf blue News kostenlos gestreamt.

Tickets für diese aussergewöhnliche Eventserie sind ab sofort erhältlich unter: www.bluecinema.ch/dodo.