Drehstart zum Kinofilm der erfolgreichen SRF-Serie «Der Bestatter»

Zürich – Am 9. Oktober 2022 haben die Dreharbeiten zu «Der Bestatter – Der Film» begonnen. Die Krimi-Komödie, in der die «Bestatter»-Familie ihr Wiedersehen feiert und erneut illegal ermittelt, wird von Markus Fischer (Snakefilm) inszeniert. Neben Mike Müller als Luc Conrad stehen altbekannte und neue Gesichter vor der Kamera. Gedreht wird im Engadin, im Aargau und in Zürich.

Der ehemalige Bestatter und Ex-Polizist Luc Conrad (Mike Müller), der in seinem neuen Leben ein Restaurant in Costa Rica führt, reist in die Schweiz, um mit Erika Bürgisser (Suly Röthlisberger) ihren 70. Geburtstag zu feiern. Seine alten Weggefährten Fabio Testi (Reto Stalder) und die beiden Aargauer Polizisten Anna-Maria (Barbara Terpoorten) und Doerig (Samuel Streiff) sind natürlich auch zum Fest in einem alten, heruntergekommenen Hotel im Engadin eingeladen. Gerade als sich alle zur Feier im Garten versammeln, kommt der Hoteldirektor (Alexander von Glenck) unter mysteriösen Umständen ums Leben. Für die örtliche Polizei ist klar, dass es ein Unfall war. Doch die «Bestatter»-Familie vermutet aufgrund der letzten Worte des Toten, dass es sich um einen Mord handelt und verlängert ihren Aufenthalt, um heimlich zu ermitteln. Dabei stösst auch der Wiener Pathologe Alois Semmelweis (Martin Ostermeier) dazu, denn die Todesfälle häufen sich.

Gedreht wird während rund dreissig Tagen hauptsächlich in einem alten Hotel in einem abgelegenen Seitental im Unterengadin. Weitere Rollen, neben dem bekannten «Bestatter»-Ensemble, übernehmen unter anderem Mona Petri («Tatort», «Fräuleinwunder»), Dimitri Stapfer («Frieden», «Wilder»), Johanna Bantzer («Strähl», «Prinzessin»), Marcus Signer («Wilder», «Dr Goalie bin ig»), Caspar Kaeser («Wilder») oder Miriam Fiordeponti («Tatort»).

Tamara Mattle, Leiterin Kinokoproduktionen bei SRF: «Fast auf den Tag genau vier Jahre nachdem die letzte Klappe zur beliebten «Bestatter»-Serie gefallen ist, sind nun die Dreharbeiten zu «Der Bestatter – Der Film» gestartet. Es freut mich sehr, dass Luc Conrad und seine früheren Weggefährten in einem Kinofilm nochmals ein Wiedersehen feiern dürfen und wir damit auch dem Publikum einen langgehegten Wunsch erfüllen können.»

Mike Müller: «Es ist toll, dass wir ein letztes Mal losziehen und an einem neuen Ort unter neuen Bedingungen unserem alten Geschäft nachgehen dürfen. Logisch kommt da einiges durcheinander. Aber wir mögen es halt spannend, und die Zuschauer und Zuschauerinnen wohl auch. Der Bart kratzt jedenfalls wie eh und je.»

Kinostart im März 2023

«Der Bestatter – Der Film» ist eine Produktion von Snakefilm in Koproduktion mit SRF, SRG SSR und PAMY Mediaproductions und wird von Ascot Elite verliehen. Die Dreharbeiten in Aarau, Zürich und im Engadin dauern voraussichtlich bis zum 20. November 2022. Der Kinostart ist für den 30. März 2023 geplant. Die Ausstrahlung auf SRF 1 folgt im letzten Quartal 2023.