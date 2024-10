Krimikomödie «Maloney» kommt ins Kino

Zürich – Philip Maloney ermittelt auch auf der grossen Leinwand: Die ersten drei Episoden der neuen SRF-Serie «Maloney» laufen ab dem 28. November 2024 im Kino. Bei SRF ist Marcus Signer als raubeiniger Privatdetektiv ab 1. Januar 2025 im TV sowie auf den Online-Plattformen zu sehen. Die Dreharbeiten der insgesamt zehn Episoden laufen noch bis Anfang November in Zürich und Umgebung.

SRF bringt das Kult-Hörspiel «Maloney» nicht nur ins Fernsehen, sondern auch in die Schweizer Kinos. Noch bevor die ersten drei Episoden der Krimikomödie im Januar 2025 ins TV kommen, sind sie ab dem 28. November 2024 exklusiv in den Deutschschweizer Kinos zu sehen (Verleih durch Ascot Elite Entertainment).

«Unsere Vorfreude darauf, ‘Maloney’ im Jahr 2025 im TV und Streaming anzubieten, ist riesig. Diese Vorfreude wollen wir mit dem Publikum teilen und bringen die ersten Folgen darum als Advents- und Feiertagsgeschenk in die Schweizer Kinos. Wir hoffen, damit, wie bereits mit ‘Tschugger’, die Schweizer Kinobranche unterstützen zu können», so Baptiste Planche, Leiter Fiktion bei SRF.

Marcus Signer und Stefan Kurt in den Hauptrollen

Der legendäre Privatdetektiv Philip Maloney wird von Marcus Signer verkörpert (preisgekrönt für seine Darstellungen in den SRF-Produktionen «Wilder» oder «Der Goalie bin ig»). Stefan Kurt («Die goldenen Jahre», «Frieden») spielt seinen Gegenspieler, den Polizisten. Auch die Nebenrollen sind hochkarätig besetzt. So sind in den ersten drei Episoden unter anderem Bettina Stucky und Gilles Tschudi als suspektes Anwaltspaar Schimpf, Martin Vischer als Chef einer Käsefabrik oder Elisa Plüss als Schlafwandlerin Emilia Dobek zu sehen.

Regie führt Michael Schaerer («Tatort – Von Affen und Menschen» oder «Frieden»). Die Serie basiert auf den über 400 verfassten Fällen von Roger Graf. Die Drehbücher wurden von Headautor Luca Ribler mit den Autorinnen und Autoren Christian Wehrlin, Pascal Glatz, Noëmi Steffen, Fanny Nussbaumer und Remy Blaser entwickelt.

«Maloney» wird unter der Leitung von Martin Joss und Peter Reichenbach von der Zürcher Produktionsfirma C-Films («Platzspitzbaby», «Zwingli», «Wilder») produziert.

Die insgesamt zehn Episoden werden bei SRF ab Januar 2025 verteilt über das ganze Jahr ausgestrahlt. Die Dreharbeiten dauern noch bis November 2024 und finden in Zürich und Umgebung statt.