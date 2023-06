Dreitägiges Musikfestival für die Liebe zum Chäslager-Saisonabschluss

Stans NW – Vom 22. bis 24. Juni 2023 findet das dritte Musical Companion Festival statt. Das Ziel dieses Festivals ist es, mit Musik Verbindungen in der Gesellschaft zu schaffen. Mit dabei sind Heidi Happy, Shirley Grimes, Trummer, die eigens fürs Festival zusammengestellte MC3 Band und viele Gastkünstlerinnen und -künstler aus der Chäslager-Community.

Das Chäslager ist stolz auf sein breites und generationenübergreifendes Publikum das ganze Jahr hindurch. Sarah Bowman, die das Festival zusammen mit ihrem Mann Rene Burrell im Namen von Pillow Song organisiert, meint dazu: «Wir wollen unser offenes Publikum dazu ermutigen, Gemeinsamkeiten aufzubauen und so das gegenseitige Verständnis weiter zu fördern, stets mithilfe der internationalen Sprache der Musik. Das Chäslager ist für uns der perfekte Ort für dieses Festival, welches wir dieses Jahr der Liebe widmen».

Beim dritten Musical Companion Festival (MC3) dreht sich alles um die Liebe. «Das MC3 Festival of LOVE 2023 entfaltet sich wie ein Soundtrack für die wichtige Arbeit, die wir leisten können, um bedeutungsvolle Verbindungen zu unseren Mitmenschen und zur Welt zu schaffen, um heute gemeinsam zusammenzukommen für ein besseres morgen», so Rene Burrell.

Erfahrungen aus der Community bilden Basis für Festivalprogramm

Innerhalb der Chäslager-Community haben die Initiant*innen Erfahrungen und Hoffnungen zum Thema Liebe gesammelt. Festival-Gastgeberin Sarah Bowman hat diese als Grundlage für neue Kompositionen und für die Programmgestaltung der drei Konzertabenden genutzt: Am Donnerstag, 22. Juni lautet das Thema «Love Yourself» mit Special Guest Heidi Happy, am Freitag, 23. Juni heisst es «Love the Ones You’re With» mit Shirley Grimes und am Samstag, 24. Juni gilt «Love the World Itself» mit Trummer.

Nebst den Special Guests spielt an jedem Abend die eigens für dieses Festival zusammengestellte MC3 Band mit Kollaborationen von verschiedenen Sängerinnen, Songwriter und Musikerinnen aus der wachsenden Pillow Song Family. Die Bewegungskünstlerinnen von InkBoat komplettieren das Line-Up.

Zudem kocht die bunte Spunte während des Festivals for Love und im Rahmen des Nidwaldner Flüchtlingstags 2023 jeweils ab 18.30 Uhr im Chäslager: am Donnerstag tamilisch, am Freitag türkisch und am Samstag eritreisch.

Das Festival und das Essen sollen allen Interessierten zugänglich gemacht werden. Daher wird sowohl für das Abendessen wie auch für die Konzerte eine Kollekte gesammelt, bei der die Besucher*innen so viel geben, wie sie können und wollen.

Der Wunsch von Sarah Bowman und Rene Burrell: «Lasst uns von der Musik inspirieren, um mehr Liebe zu geben und zu empfangen.» (Chäslager Kulturhaus/mc/ps)

Chäslager Kulturhaus