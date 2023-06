Matterhorn Gotthard Bahn: Erste ORION-Triebzüge im Einsatz

Zermatt – Bei einer feierlichen Zeremonie sind der ORION-Triebzug vorgestellt und die ersten sechs der insgesamt 37 zu beschaffenden Fahrzeuge offiziell in den Regelbetrieb überführt worden. Mit 37 dreiteiligen Triebzügen und einem Investment von über 400 Millionen Franken handelt es sich um die grösste Beschaffung in der Geschichte der Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn). Gefertigt werden die Züge bei Stadler in Bussnang.

Die ab dem 19. Juni im regulären Fahrplan zum Einsatz kommenden ersten sechs Fahrzeuge sind Bestandteil der 1. Etappe von zwölf Einheiten, die bis Ende des Jahres in Betrieb genommen werden. Zuvor fanden seit der Auslieferung des ersten Zuges im Herbst 2022 umfangreiche Testfahrten, Betriebserprobungen und Schulungen statt. Bis 2029 sollen in einer 2. Etappe 25 weitere ORIONs folgen.

Zukunftsorientiert dank hoher Flexibilität und Energieeffizienz

Die ORION-Triebzüge sind auf dem gesamten Streckennetz der MGBahn zwischen Zermatt bis Disentis einsetzbar. Sie können in Einzel, Doppel- oder Dreifachtraktion verkehren und bieten so bis zu 438 Sitzplätze, davon 72 in der ersten Klasse. Neben dem konsequenten Einsatz von Fahrzeugleichtbaumateralien zeichnen sich die «ORIONs» durch energieeffiziente Antriebskomponenten der neusten Generation, eine Energieoptimierung im Schlummerbetrieb sowie einen niedrigen Energieverbrauch aufgrund ölfreier Trockentransformatoren aus. Die ORIONS ersetzen ältere Lokomotiven und die dazugehörigen Personenwagen. Das Investitionsvolumen für die 37 Züge beträgt über 400 Millionen Franken.

Den Sternen ganz nah – BVZ Gruppe benennt Züge nach Begriffen aus der Astronomie

Der Name «ORION» steht für Optimaler Regionalzug Im Oeffentlichen Nahverkehr. Damit folgt die BVZ der vor einigen Jahren eingeschlagenen Benennung ihrer Züge nach Begriffen aus der Astronomie. Erstmalig wurde eine astronomische Bezeichnung bei den 2007 in Betrieb genommenen Regionalzügen verwendet. Diese verkehren unter dem Namen «KOMET». Die Abkürzung steht für KOmfotabler MEterspur Triebzug. Die seit Winter 2022/23 bei der Gornergrat Bahn zum Einsatz kommenden Züge wiederum heissen «POLARIS»: POpular LAndscape Railway In Switzerland». (MGB/mc/pg)

MGB