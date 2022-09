ebookers: Das Interesse am Oktoberfest 2022 ist gross

Zürich – Das Oktoberfest in München wird schon bald mit dem traditionellen Anstich des Oberbürgermeisters eröffnet. Nach zwei Jahren Abstinenz scheint das Bedürfnis nach einem Wiesn­Besuch bei vielen gross zu sein, wie ein Blick in die Daten von Online­-Reiseanbieter ebookers verrät. Das Interesse an Unterkünften und Flügen ist im Vergleich zu 2019 enorm gestiegen.

Eine ebookers-­Umfrage hat ergeben, dass neben Essen und Trinken (60%) auch lokale Traditionen (41%) und Feste (36%) zu den wichtigsten Interessen auf Reisen gehören. Aus diesem Grund ist es kaum verwunderlich, dass der Besuch des Münchner Oktoberfestes für viele auf der Liste der Erlebnisse steht, die sie mindestens einmal in ihrem Leben machen wollen.

Interesse an Übernachtungen steigt um 45%

Nachdem die letzten beiden Ausgaben der Wiesn coronabedingt ausfallen mussten, scheint der Nachholbedarf gross zu sein: Das Interesse an Flügen nach München während des Oktoberfestes 2022 ist auf ebookers.ch im Vergleich zu 2019, als das letzte Fest stattfand, um 40 Prozent gestiegen. Auch das Interesse an Übernachtungen in München ist im Vergleich zum Jahr 2019 um 45 Prozent gestiegen.

Schlüsselt man die Übernachtungen für die Wochen rund um das Oktoberfest, das in diesem Jahr vom 17. September bis zum 03. Oktober stattfindet, nach Nationalitäten auf, zeigt sich, dass neben den Nachbarländern Deutschlands auch viele Reisende aus den USA, Kanada und dem Vereinigten Königreich dafür nach Bayern fahren. Auch für viele Reisende aus der Schweiz scheint das Münchner Oktoberfest eine grosse Ausziehungskraft auszuüben, rangiert die Schweiz doch bei den Herkunftsländern der Gäste auf Rang 8.

Zahlreiche Alternativen

Wem die Theresienwiese im Herbst zu voll ist, der oder die kann sich auch auf anderen Bier­ und Herbstfesten umsehen: Von den Brüsseler Bierwochen über das Pilsner Fest im gleichnamigen tschechischen Ort bis hin zu einem der zahlreichen Oktoberfeste im deutschsprachigen Raum – es gibt mehr als genug Gelegenheit, um bei schönstem Herbstwetter lokale Biersorten und Gepflogenheiten kennenzulernen.

Rebecca Murphy von ebookers: «Es hat sich gezeigt, dass Essen und Trinken sowie Festivitäten zu den beliebtesten Reiseaktivitäten der Schweizer Reisenden im Jahr 2022 gehören, und das Oktoberfest in München ist die perfekte Gelegenheit, um im Herbst zu reisen. Unsere Daten zeigen auch, dass Menschen aus der ganzen Welt wieder für Veranstaltungen zusammenkommen, was sehr erfreulich ist. Egal, ob die Schweizer eine Last­ Minute­-Reise zur traditionellen Theresienwiese über unsere App buchen wollen oder eine Reise zu einem Fest in Übersee planen, wir bieten eine breite Palette von Unterkunfts­ und Flugoptionen für alle Bedürfnisse.» (mc/pg)