ebookers: Die Schweiz reist dieses Jahr nach Spanien und Griechenland

Über ebookers

ebookers ist das führende Online-Reiseportal in der Schweiz. Das Unternehmen ist seit Mai 2000 online. ebookers ist ein Mitglied der SRV. Mit dem Treueprogramm BONUS+ führte ebookers im August 2014 als erstes Online-Reisebüro in der Schweiz ein eigenes Treueprogramm ein.

Die ebookers Gruppe besteht seit 1999 und ist heute in 7 Ländern tätig: Deutschland, Grossbritannien, Finnland, Frankreich, Irland, Schweden und in der Schweiz.



Seit 2007 gehört ebookers zur amerikanischen Gruppe Orbitz Worldwide. Im Oktober 2015 akquirierte die Expedia group Orbitz Worldwide und machte ebookers zu einem Teil des weltweit grössten Marken-Portfolios in der Online-Reisebranche.