Graubünden das meistgesuchte Reiseziel im Herbst

Zürich – Eine Auswertung von über 150’000 Suchabfragen für den Herbst 2024 zeigt: Graubünden ist das meistgesuchte Reiseziel. Im Oberengadin bleiben die Gäste am längsten und die Jungfrau Region erzielt die höchsten durchschnittlichen Mietpreise. Im Sommer 2024 stach das Tessin mit dem höchsten Warenkorb hervor.

Die Luft wird frischer und die Blätter beginnen sich in warmen Tönen zu färben: Der Herbst hält Einzug, und mit ihm starten die Herbstferien oder stehen unmittelbar bevor. e-domizil, der Schweizer Ferienhausspezialist, hat das Reiseverhalten für das Anreisedatum vom 1. bis 31. Oktober analysiert, basierend auf über 150’000 Suchabfragen seit Anfang des Jahres auf www.e-domizil.ch und www.hometogo.ch.

Im Oberengadin bleiben die Gäste am längsten

Für die Herbstferien 2024 suchen Besucher am häufigsten nach Ferienobjekten in den Regionen Graubünden, Tessin und Bern. Bei den Orten liegt Grindelwald vor Pontresina, Locarno und Scuol. «Das vielfältige Angebot an Ferienunterkünften, das erstklassige Freizeitangebot für verschiedene Altersgruppen wie auch die spektakulären Landschaften machen diese Orte besonders beliebt», erklärt Dieter Rumpel, Geschäftsführer von e-domizil. Der Blick auf die durchschnittliche Aufenthaltsdauer zeigt ein anderes Bild. Die Gäste im Oberengadin (Silvaplana, Celerina, La Punt, etc.) bleiben mit 8 bis 9 Tagen durchschnittlich deutlich länger wie in der Jungfrau Region (Interlaken, Grindelwald) mit 4 bis 5 Tagen. Die Preise für die nachgefragten Ferienobjekte sind in Grindelwald, Zermatt und Flims/Laax am höchsten (zw. 260 und 270 CHF pro Nacht). Etwas tiefer liegen sie im Oberengadin (zw. 220 und 230 CHF pro Nacht). Deutlich günstiger sind die Ferienobjekte in Scuol, Lenk oder Leukerbad mit durchschnittlich 175 CHF pro Nacht.

Sommer 2024: Warenkorb im Tessin am höchsten

Graubünden wurde auch im Sommer 2024 am meisten gebucht und hat Bern und das Tessin auf die weiteren Ränge verdrängt. Mit einem durchschnittlichen Buchungswert von CHF 1’371.85 verzeichnete das Tessin die höchsten Warenkorb pro Buchung und hob sich deutlich von der Zentralschweiz ab (CHF 992.37 pro Buchung im Durchschnitt). Insgesamt gaben Reisende in der Schweiz durchschnittlich CHF 1’062 für ihre Ferienunterkunft aus.

Dieter Rumpel ordnet ein: “Die kürzere Aufenthaltsdauer in einigen Regionen, wie der Zentralschweiz, ist vor allem auf den hohen Anteil internationaler Gäste zurückzuführen, die oft mehrere Reiseziele auf ihrer Tour durch die Schweiz kombinieren, um möglichst viel von ihrem Aufenthalt mitzunehmen. Schweizer Gäste hingegen bevorzugen es, sich länger an einem Ort aufzuhalten und die Zeit zur Erholung zu nutzen.“ (pd/mc/pg)