ebookers: Diese Zeitpunkte sind für eine Reisebuchung am günstigsten

Zürich – Wann der beste Zeitpunkt ist, um einen Flug, ein Hotel oder ein Mietauto zu buchen, verrät der jährliche ARC-Report von Online-Reiseanbieter ebookers. Der Schlüssel zu Kosteneinsparungen liegt darin, zu wissen, an welchem Wochentag man am besten bucht, wie weit im Voraus und an welchem Tag man effektiv seine Reise antritt.

Die Airlines Reporting Corporation (ARC) veröffentlicht jedes Jahr einen Bericht über die Entwicklung der Flugpreise und verrät dabei auch, unter welchen Bedingungen man besonders günstig Tickets buchen kann – so nun auch rückblickend für das Jahr 2021. Reiseanbieter ebookers hat zudem die Preise der Unterkünfte auf ihrer Webseite von Januar 2021 bis Ende September 2021 einer Analyse unterzogen, um festzustellen, an welchen Tagen am günstigsten gebucht werden kann.

Flugreisen sind immer noch günstiger als vor der Pandemie

Laut den deutschen Daten der Airlines Reporting Corporation (ARC) sanken die durchschnittlichen Preise für Flugtickets zwischen Juli 2020 und Mai 2021 auf einen Tiefstand. Obwohl die Ticketpreise mit zunehmendem Interesse und steigender Nachfrage – insbesondere während der Sommermonate – wieder leicht anstiegen, liegt das allgemeine Preisniveau noch immer um mehr als 35% unter dem von 2019.

Sonntags bucht es sich am günstigsten

Gute Nachrichten für alle, die am liebsten entspannt von zu Hause aus buchen: Der Sonntag ist, im Schnitt betrachtet, der beste Tag, um Flüge zu buchen. Der durchschnittliche Ticketpreis ist an diesem Tag gut 30 Prozent niedriger als an anderen Wochentagen. Abstand sollte man hingegen davon nehmen, freitags zu buchen, da Flugpreise an diesem Tag in der Regel höher sind.

Mit Vorlauf buchen schlägt Last Minute

Man sollte aber nicht nur dem Buchungs-, beziehungsweise Abreisetag Beachtung schenken: Viel hängt auch davon ab, wie weit im Voraus man seinen Flug bucht. Bei Flügen ins Ausland steigen die Preise in der Economy Class in der Regel 42 Tage vor Abreise, Reisende sollten mindestens sechs Wochen vor Abflug buchen, um sich den besten Ticketpreis zu sichern. Premium-Tickets werden bei Auslandsflügen 91 Tage vor Abflug teurer, am besten werden Premium-Tickets also mindestens drei Monate im Voraus gebucht.

Luxushotel am besten im Februar oder November buchen

Basierend auf der Nachfrage nach Unterkünften auf ebookers.ch für Reisen zwischen dem Januar und Ende September 2021 lässt sich für Hotels im Inland festhalten, dass der günstigste Tag für eine Buchung der Dienstag ist. Am teuersten fällt die Übernachtung aus, wenn kurz vor dem Wochenende, am Freitag, gebucht wird.

Ganz anders sieht es aus, wenn man sich für Unterkünfte im Ausland interessiert. Hier ist über das ganze Jahr gesehen der Freitag der beste Tag, um ein Hotelschnäppchen zu machen und der Montag der teuerste Wochentag für eine Buchung. Wer es sich in den Ferien richtig gut gehen lassen will und sich eine 5-Sterne-Unterkunft gönnen möchte, bucht diese gemäss der Auswertung von ebookers am besten in den Monaten Februar, März oder November.

Die Daten von ebookers zeigen ausserdem, dass der beste Tag für die Buchung eines Mietwagens für Inlandsreisen der Dienstag ist. Für Reisende, die ein Auto im Ausland mieten wollen, ist der günstigste Tag für die Buchung der Donnerstag. (ebookers/mc/pg)