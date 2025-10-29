Edelweiss baut Langstreckenangebot im Sommer 2026 weiter aus

Zürich – Die Ferienfluggesellschaft Edelweiss erweitert im Sommerflugplan 2026 ihr Langstreckenangebot ab Zürich. Neben einer neuen Destination stehen gezielte Frequenzerhöhungen und saisonale Verlängerungen im Fokus.

Edelweiss fliegt ab 1. Juni 2026 neu zweimal wöchentlich (montags und freitags) nach Windhoek, Namibia. Als Hauptstadt Namibias ist sie das Tor zu spektakulären Naturlandschaften wie der Namib-Wüste, dem Etosha-Nationalpark und bietet faszinierende Einblicke in afrikanische Kultur und Tierwelt.

Frequenzerhöhungen und saisonale Anpassungen

Seattle: Die im Sommer 2025 neu aufgenommene Verbindung wird im kommenden Sommer auf drei wöchentliche Flüge ausgebaut. Der Saisonstart ist am 1. Juni mit zwei wöchentlichen Flügen (montags und samstags) und ab dem 22. Juni kommt ein zusätzlicher Flug am Donnerstag hinzu. Von Mitte Juni bis Anfang Juli 2026 ist die Stadt einer der Austragungsorte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft, was sie zu einem besonders attraktiven Reiseziel für Sportfans macht.

Halifax: Bereits ab dem 7. Mai startet die Destination in ihre zweite Saison – mit zwei wöchentlichen Flügen jeweils donnerstags und sonntags. Damit haben Reisende nun die Möglichkeit, die spektakuläre Natur von Nova Scotia vom Frühling bis zum Indian Summer zu erleben.

Punta Cana: Zwischen Ostern und Pfingsten sowie während der Sommerferien erhöht Edelweiss die Frequenz auf drei Flüge pro Woche. Zusätzlich zum bestehenden Angebot wird jeweils freitags (Ostern bis Pfingsten) und sonntags (Sommerferien) ein weiterer Flug durchgeführt.

Tampa Bay: In den Frühlingsferien wird die Verbindung auf drei wöchentliche Flüge erweitert (mittwochs, freitags und sonntags). Dadurch geniessen die Gäste mehr Flexibilität für Reisen nach Florida in der Ferienzeit.

Kapstadt: Die Flüge werden bis zum 16. Juni verlängert und damit bietet Edelweiss die bisher längste Südafrika-Saison.

Colombo: Die Nonstop-Flüge, welche am 27. Oktober 2025 gestartet haben, werden bis zum 30. Mai angeboten. (pd/mc/pg)