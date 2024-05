Edelweiss erweitert im Winter Angebot nach Finnland und Norwegen

Zürich – Nach dem erfolgreichen Start im letzten Winter verlängert Edelweiss die Saison nach Finnisch-

Lappland im Winterflugplan 2024/2025 deutlich.

Die Destinationen Kuusamo und Ivalo werden neu ab Mitte Dezember bis Anfang respektive Ende März bedient. Kuusamo wird jeweils freitags bedient, Ivalo neu sogar zwei Mal wöchentlich am Dienstag und Freitag.

Erstmals bietet Edelweiss auch Linienflüge nach Kittilä und Rovaniemi an, beide Destinationen werden zwei Mal wöchentlich von Mitte Dezember bis Ende März bedient. Am Montag und Mittwoch geht es nach Kittilä, am Montag und Donnerstag nach Rovaniemi. Ergänzend führt Edelweiss weiterhin jeden Samstag je einen Charterflug nach Kittilä und Rovaniemi im Auftrag von Kontiki Reisen durch.

Norwegen-Fans dürfen sich ebenfalls freuen: Neu stehen auch im Winterflugplan Flüge nach Evenes im Angebot: Geflogen wird jeden Samstag von Mitte Dezember bis Ende März. Evenes ist der ideale Ausgangspunkt, um das atemberaubende Inselparadies der Lofoten zu erkunden – ein Archipel mit mehr als 80 Inseln. Zusätzlich zu den Lofoten hat die Region um Evenes aber noch viel mehr zu bieten: Die Stadt Narvik ist ein idealer Ausgangspunkt für unvergessliche Erlebnisse im Norden und die Vesterålen. (Edelweiss/mc/pg)