Edelweiss fliegt ab dem Winterflugplan neu nach Boa Vista auf den Kapverden

Zürich – Nach der Aufnahme der Strecke nach Sal im vergangenen Winter baut Edelweiss das Angebot auf die Kapverden mit einem zweiten wöchentlichen Flug aus. Dieser bedient neu auch die Insel Boa Vista. Diese Insel gilt als windsicher und ist damit ein Paradies für Wassersportler – insbesondere für Kite- und Windsufer. Boa Vista verfügt über grosse, karibikähnliche Strände.

Edelweiss fliegt ab Ende Oktober 2022 von Zürich jeweils am Montag und Donnerstag nach Sal und am Montag zusätzlich nach Boa Vista. Flüge nach Boa Vista sind ab dem 12. Juli buchbar.

Ägypten, die Kanaren und Italien mit deutlich mehr Flügen, Marokko wieder bereisbar

Ausserdem stärkt Edelweiss die beliebten Ägypten-Strecken: Neu werden zehn wöchentliche Flüge nach Hurghada, drei nach Marsa Alam, drei nach Sharm el Sheikh und zwei nach Luxor angeboten. Auch das Angebot auf die Kanaren wird ausgebaut und auf je neun wöchentliche Flüge nach Teneriffa und Gran Canaria, drei wöchentliche nach Fuerteventura und Lanzarote, sowie einen wöchentlichen nach La Palma aufgestockt. Ebenfalls drei Mal pro Woche wird Madeira bedient. Die wöchentlichen Flüge nach Lamezia Terme sowie Catania in Italien werden von zwei auf vier verdoppelt. Marokko ist wieder bereisbar und so bedient Edelweiss Marrakesch mit bis zu fünf und Agadir neu mit bis zu zwei wöchentlichen Verbindungen.

Das Winterangebot im Norden und in Afrika

Erstmals bietet Edelweiss im Winter ein breites Portfolio an Destinationen im Norden an. Die Airline fliegt einmal pro Woche nach Tromsø und Bergen (beide ab Mitte Dezember) sowie bis zu dreimal pro Woche nach Reykjavik/Keflavik in Island. Schottlands Hauptstadt Edinburgh steht mit zwei wöchentlichen Flügen im Angebot. Die Verbindung nach Kapstadt, Südafrika wird um eine wöchentliche Verbindung auf drei ausgebaut. Bis Anfang Februar werden zudem zwei Mal pro Woche Kilimandscharo und Sansibar in Tansania angeflogen.

Karibik und Mittelamerika bleiben attraktiv – Costa Rica wird weiter ausgebaut.

Nach wie vor beliebt sind die Destinationen in der Karibik und Mittelamerika. Bis zu 10 Flüge bedienen die Destinationen wöchentlich ab Zürich. Spitzenreiter in der Beliebtheitsskala sind San José und Cancún mit je drei Flügen pro Woche. Liberia/Guanacaste wird neu zwei Mal

wöchentlich angeflogen. (Edelweiss/mc/pg)