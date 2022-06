Edelweiss fliegt erstmals nach Pisa und Bergen

Zürich – Edelweiss konnte dieser Tage gleich zwei Erstflüge feiern. Am vergangenen Freitag hob ein Airbus A320 erstmals nach Pisa in Italien ab. Traditionell fand kurz vor dem Start am Gate der feierliche Ribbon-Cut statt.

Bis im September fliegt Edelweiss ab Zürich zwei Mal wöchentlich nach Pisa.

Zwei weitere Destinationen in Norwegen

Mit Bergen im Südwesten Norwegens fand am Samstag ein weiterer Erstflug statt. Ebenfalls am Samstag hat Edelweiss die Strecke nach Tromsø wieder in ihren Sommerflugplan aufgenommen. Beide Destinationen werden bis September jeweils zwei Mal wöchentlich ab Zürich angeflogen.

Der Sommerflugplan von Edelweiss besteht aktuell aus 59 Destinationen auf der Kurz- und Mittelstrecke sowie 19 auf der Langstrecke. (mc/pg)