Edelweiss stellt modernisierte Flugzeugbemalung des Airbus A350 vor

Zürich – Anlässlich der künftigen Einflottung der neuen Airbus A350 modernisiert Edelweiss das Erscheinungsbild ihrer Flotte. Sowohl die prägende rote Flugzeugnase als auch die Edelweiss-Blume bleiben im angepassten Design erhalten. Auch Weiss als Hauptfarbe kommt weiterhin und unverändert zum Einsatz.

Die Edelweiss-Blume prangt auch weiterhin als Bildmarke auf der Heckflosse. Die Farben Blau, Weiss und Gelb bleiben erhalten, allerdings sind die Konturen der Blume feiner gehalten, was sie moderner erscheinen lässt. Durch die vergrösserte rote Fläche reicht ein Blatt der Edelweiss Blume neu bis auf den Flugzeugrumpf. Auf den Sharklets an den Flügelenden ist das Edelweiss auf der Innenseite sichtbar.

Das markante Rot sorgt nach wie vor für die Wiedererkennung der Flugzeuge von Edelweiss. Die rote Fläche vom Seitenleitwerk (Heckflosse) reicht neu bis auf den Rumpf des Flugzeuges und führt geschwungen nach oben. Einer Wellenbewegung gleich wird diese geschwungene Form von der Flugzeugnase wieder aufgenommen. Nina Wach, Head of Brand Management & Marketing Communication bei Edelweiss, schaut bereits in die Zukunft: «Neben den sechs Airbus A350 werden wird Schritt für Schritt auch die bestehende Airbus A320-Flotte mit dem angepassten Design lackieren. Dies geschieht allerdings jeweils bei den sowieso schon geplanten Neulackierungen und wird über die nächsten Jahre dauern.»

Die Farbe Blau dominiert in der Kabine des Airbus A350

Zurzeit befindet sich der erste von sechs Airbus A350 in einer Werft in Shannon (Irland), wo er die neue Bemalung erhält. In den kommenden Monaten werden die Modifikationen im Innern des Flugzeuges vorangetrieben, bis es dann im Frühjahr 2025 erstmals für die Edelweiss Gäste auf der Strecke sein wird.

Die bestehende Bestuhlung im Airbus A350 wird vorerst übernommen und im 2. Halbjahr vom 2026 komplett neugestaltet. In der Business Class stehen damit 30 Sitze zur Verfügung. Die Economy Max verfügt über 63 Sitze mit mehr Sitzabstand und die Economy Class über 246 Sitze. Die insgesamt 339 Sitze sind mit blauem Edelweiss Stoff bezogen. Die Economy Class und Economy Max sind mit einer 3-3-3-Konfiguration ausgestattet, die Business Class mit der 2-2-2-Konfiguration. Auffallend an der Business Class ist der grössere Sitzabstand, die grosszügige Beinfreiheit sowie die ausserordentliche Breite der Sitze, die zum Schlafen völlig flach gestellt werden können. In der Economy und Economy Max sind 9 Zoll-Screens eingebaut, in der Business Class sind es 19 Zoll-Screens. Alle Sitze verfügen über einen Strom- und einen USB-Anschluss. (pd/mc/pg)