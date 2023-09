Einzelne Reisezüge verkehren wieder durch den Gotthard-Basistunnel

Bern – Der Reiseverkehr durch den Gotthard-Basistunnel wird nach der Entgleisung eines Güterzugs am 10. August früher wieder aufgenommen als erwartet. Ab Freitag fahren wieder einzelne Personenverkehrszüge durch den Gotthard-Basistunnel: je ein Zug Richtung Süden am Freitag und ein Zug Richtung Norden am Sonntag.

Während den nächsten drei Herbst-Spitzenwochenenden kommen zusätzlich zwei weitere Verbindungen am Samstag Richtung Süden und eine am Sonntag Richtung Norden hinzu, wie die SBB mitteilen. Dies erhöht die Sitzplatzkapazität, der Fahrzeitgewinn beträgt 15 bis 30 Minuten.

Vorerst führt die SBB am Wochenende einzelne Reisezüge wieder durch den Gotthard-Basistunnel. Dann ist die Nachfrage der Reisenden auf der Gotthardachse am höchsten und gleichzeitig sind weniger Güterzüge unterwegs, sodass sich für den Güterverkehr keine Kapazitätsreduktionen ergeben. Ausserdem finden dann keine Reparaturarbeiten in der Weströhre statt.

Geplante Verbindungen bis zum Fahrplanwechsel

Ab dem 29. September 2023 bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023 fährt je ein Zug am Freitagabend von Zürich nach Lugano und einer am Sonntagabend von Locarno nach Zürich wieder durch den Gotthard-Basistunnel. Dazu kommen während der Deutschschweizer Herbstferien, die bis zum 15. Oktober 2023 dauern, am Samstagmorgen zwei Züge von Zürich nach Bellinzona sowie einer am Sonntagnachmittag von Lugano nach Zürich. Bei den drei Zügen, die während der Deutschschweizer Herbstferien durch den Gotthard-Basistunnel verkehren, wird ab dem zweiten Wochenende doppelstöckiges Rollmaterial eingesetzt. Dadurch können rund 900 zusätzliche Sitzplätze angeboten werden.

Alle Züge, welche durch den Gotthard-Basistunnel verkehren, sind im Online-Fahrplan und im SBB Kundenartikel «Entgleisung im Gotthard-Basistunnel: Alles, was Sie für Ihre Reise wissen müssen» ersichtlich. Die Reiseroute ist in der App SBB Mobile sowie online durch Klick auf die Verbindung bei der Fahrtinfo abgebildet. (mc/pg)