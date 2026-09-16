Engadin Art Talks 2027 «Repair Repair»

Zuoz – Mit Xue Tan als neuestem Mitglied des Kuratorenteams schlägt Engadin Art Talks ein neues Kapitel auf. Unter dem Motto „Repair Repair“ findet die 16. Ausgabe vom 22. bis 24. Januar 2027 in Zuoz statt und vereint Vorträge, Performances, Ausstellungen, Musik und weitere Veranstaltungen im ganzen Dorf.

Das von den Kuratoren gewählte Thema „Repair Repair“ ist eine Einladung, gemeinsam über Prozesse des Reparierens, Wiederherstellens und Umdenkens nachzudenken und zu diskutieren. In einer Zeit globaler Umbrüche liegt der Fokus auf der Kraft des Reparierens – nicht nur im materiellen Sinne, sondern gleichermaßen in sozialer, kultureller und ökologischer Hinsicht.

Neben den bewährten Vorträgen bietet diese Ausgabe der Engadin Art Talks ein vielfältiges Programm mit Performances, Ausstellungen, Aktionen und Musik an verschiedenen Orten im ganzen Dorf. Das Programm 2027 vereint die Künstler Mirko Baselgia, Sandra Knecht, Tino Sehgal, Sissel Tolaas und Juliette Uzor; die Architekten Peter Zumthor, Carla Juaçaba und Xu Tiantian; sowie die Autorin Leïla Slimani.

Das Kuratorenteam der Engadin Art Talks besteht aus Daniel Baumann, unabhängiger Kurator und ehemaliger Direktor der Kunsthalle Zürich; Hans Ulrich Obrist, künstlerischer Leiter der Serpentine Galleries in London; Philip Ursprung, Kunsthistoriker und Professor am Departement Architektur der ETH Zürich; sowie seit Kurzem Xue Tan, Chefkuratorin und Leiterin des Programm- und Ausstellungsbereichs am Haus der Kunst in München. (Engadin Art Talks/mc/hfu)

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