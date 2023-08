Erfolgreiche erste Sommerhälfte für Schweizer Seilbahnen

Bern – Die Sommersaison 2023 läuft für die Schweizer Seilbahnbetriebe bis jetzt gesamt gesehen sehr gut. Sowohl die Ergebnisse des letzten Jahres als auch jene des 5-Jahresdurchschnitts wurden übertroffen.

Für das Saison-Monitoring Sommer wertet der Branchenverband Seilbahnen Schweiz die Gästeanzahl und den Umsatz für den Personentransport in der Sommersaison von 60 Mitgliedern aus der gesamten Schweiz aus. Die nun vorliegenden Zahlen für Mai bis Juli machen deutlich, dass die Seilbahnunternehmungen nach einem ausgezeichneten Start in den Sommer auch in der Hauptsaisonzeit erfolgreich Gäste bei sich begrüssen durften. So liegt die Anzahl an Gästen (Ersteintritte) in der gesamten Schweiz um 9 % höher als noch im Vorjahr.

Ein Blick in die jeweiligen Gebiete zeigt regionale Unterschiede und Besonderheiten auf. Zu den grossen Gewinnern gehören auf der einen Seite die Zentralschweiz mit 21 % mehr Gästen sowie das Berner Oberland mit einem Plus von 16 %. Auf der anderen Seite müssen Graubünden sowie die Ostschweiz Verluste im einstelligen Bereich hinnehmen.

Ergebnisse deutlich über dem 5-Jahresdurchschnitt

Die 5-Jahresanalyse stimmt die Seilbahnbranche positiv. Im Vergleich mit den Durchschnittswerten der letzten fünf Jahre ist die Gästeanzahl mit einer einzigen Ausnahme in allen Regionen gestiegen, wobei der Zuwachs zwischen 12 % in der Ostschweiz und 36 % in den Waadtländer und Freiburger Alpen beträgt. Insgesamt freuen sich die Schweizer Seilbahnen über 22 % mehr Gäste. Lediglich Graubünden verbucht im Vergleich zum 5-Jahresdurchschnitt ein leichtes Minus von 1 % bei den Ersteintritten. (mc/pg)