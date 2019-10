Ess-Genuss vom Feinsten zwischen Genf und Zürich

München – Die Travellers‘ Choice Gewinner für Restaurants der Reise-Website TripAdvisor bieten Inspiration in und aus aller Welt. Die Lieblings-Gourmettempel der Community sind landesweit verteilt und laden zu einer kleinen Genussreise ein. Die Gewinner der Travellers‘ Choice Awards für Restaurants wurden mittels eines Algorithmus auf Grundlage der Qualität und Quantität von Restaurant-Bewertungen weltweit und innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten ermittelt.

Die Schweizer Nummer eins, das Restaurant Le Jardin kommt in diesem Jahr aus Genf. Weltweit landet das TRB Hutong in Peking auf dem Siegertreppchen und in Europa geht die Goldmedaille an das Epicure in Paris.

Top Ten Schweiz

Le Jardin, Genf – Begleitet von einem perfekten Blick auf den Braunschweiger Garten am Ufer des Genfersees kann man als Gast des Le Jardin französische Haute Cuisine geniessen. Restaurant de l’Hotel de Ville, Crissier – Respekt vor Lebensmitteln und der höchste Anspruch an deren Qualität: Dafür stehen die fünf 3-Sterne-Köche im Restaurant de l’Hotel de Ville in Crissier ein. Das Ambiente des Restaurants changiert je nach Raum von elegant und ruhig bis temperamentvoll. Restaurant Waldhaus, Leukerbad – Im Wintersport- und Thermalkurort Leukerbad ist das Restaurant Waldhaus gelegen. Es überzeugt besonders durch die Kombination von Kreativität und Ideenreichtum, seiner heimeligen Atmosphäre sowie mit einer umfangreichen Weinkarte und einer Auswahl von über 70 Grappas. Restaurant Chez Vrony, Zermatt – Ausgezeichnetes Essen mit einem hervorragenden Blick auf das Matterhorn – das ist das Rezept, mit dem das Restaurant Chez Vrony in Zermatt überzeugt. Zusammen mit einem kompetenten und freundlichen Service steht einem angenehmen Besuch nichts mehr im Wege. Anne-Sophie Pic au Beau-Rivage Palace, Lausanne – Mit zwei Michelin Sternen und 18 von 20 Punkten im Gault&Millau wartet das Beau-Rivage Palace in Lausanne auf. Neben der sehr kompetenten Weinberatung loben die Gäste auch das freundliche Personal. Restaurant Balances, Luzern – Kulinarische Kreationen aus der französisch-mediterranen Küche erwarten die Gäste des Restaurant Balances in Luzern. Die gute Lage direkt an der Reuss und der freundliche und kompetente Service runden das Gesamtbild ab. SCALA RESTAURANT – Art Deco Hotel Montana, Luzern – Hervorragendes mediterranes Essen mit Aussicht auf den Vierwaldstättersee, die Altstadt Luzerns und die Zentralschweizer Berge – das alles und mehr bietet das SCALA Restaurant. Mille Sens, Bern – Im zentral gelegenen Mille Sens in Bern ist der Name Programm: Die fein kreierten, saisonalen Speisen nehmen die Gäste mit auf eine Geschmacksreise um die ganze Welt. CERVO Puro, Zermatt – Nur aus den besten regionalen und nachhaltig angebauten Zutaten kann das perfekte Menü entstehen – davon ist man im CERVO Puro in Zermatt überzeugt. Gäste können auf der grossen Sonnenterasse sitzen und die alpine Aussicht auf das Matterhorn geniessen. Restaurant Opera, Zürich – Wie der Name schon verrät liegt dieses Restaurant gleich gegenüber der Oper und passend dazu gib es natürlich auch ein Menü mit „Operngarantie“. Gäste kommen in den Genuss zeitgemässer, frischer und authentischer Küche.

Top Ten Europa

Epicure, Paris Ristorante Villa Crespi, Orta San Giulio The Jane, Antwerpen LE BROUILLARTA, Saint-Jean-de-Luz El Celler de Can Roca, Girona Adam’s, Birmingham Martin Berasategui, Lasarte Disfrutar, Barcelona The Black Swan at Oldstead, Oldstead Restaurant 360, Dubrovnik

Top Ten Welt