Euroairport Basel führt automatisiertes Check-in ein

Basel/Mülhausen – Passagiere ausgewählter Airlines können am Euroairport Basel-Mülhausen (EAP) neu automatisiert einchecken. Weitere Airlines sollen «baldmöglichst folgen», wie der Flughafen am Freitag mitteilte.

Zunächst gilt das Angebot für Easyjet, wie Manuela Witzig, Sprecherin des EAP auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Bald solle auch Wizz Air folgen.

Keine Änderungen in Halle 1

Zur Verfügung stehen ab sofort 24 Check-in-Kioske und 14 Self Bag Drop-Automaten in den Hallen 2 und 4, wie es in der Medienmitteilung heisst. Ab Mai soll auch die modernisierte Halle 3 mit den neuen Geräten ausgestattet sein. In der Halle 1 ändere sich vorerst nichts, sagte Witzig.

Reisende sollen sich künftig selbstständig zum Check-in-Kiosk begeben, dort Bordkarte und Gepäckanhänger ausdrucken und ihr Gepäck schliesslich am Drop-Punkt aufgeben, wie der Flughafen schreibt. Er erhofft sich davon reduzierte Wartezeiten, vereinfachte Abläufe und erhöhten Reisekomfort.

Die Gesamtkoordination des Check-ins erfolgt gemäss Mitteilung weiterhin durch den Bodendienstleister Swissport. Swissport begleite die Umstellung zusammen mit dem EAP.