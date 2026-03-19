Europa-Park 2026: Familien bleiben stärkste Zielgruppe

Zürich – Neue Themenwelten, spektakuläre Wasser-Highlights und ein wachsendes Resort-Angebot: Der Europa-Park startet am 22. März mit dem Pre-Opening in die neue Saison. Für Schweizer Gäste bleibt das Resort eine attraktive Freizeit-Destination, besonders gefragt sind Aufenthalte mit Hotelübernachtung, wie Zahlen von DERTOUR Suisse zeigen.

Mit unterschiedlichen Themenwelten, über 100 Attraktionen und Shows sowie 14 Achterbahnen zählt der Europa-Park weiterhin zu den vielseitigsten Freizeitdestinationen Europas. 2026 erweitert der Park sein Angebot mit dem neuen Themenbereich «Monaco». Ergänzt wird das Erlebnis durch die ganzjährig geöffnete Wasserwelt Rulantica mit 14 Themenbereichen und über 50 Rutschen und Wasserattraktionen. Aktuelle Buchungszahlen und Auswertungen von DERTOUR Suisse geben Einblick, welche Gäste den Europa-Park besuchen, wann besonders häufig gereist wird und welches die gefragtesten Erlebnishotels sind.

Schweizer Reisende halten dem Europa-Park die Treue

Zwischen Achterbahn-Startgeräuschen, mediterranen Fassaden und fröhlichem Kinderlachen treffen ab dem 22. respektive 28. März (offizielles Opening) in Rust wieder unterschiedliche Generationen aufeinander – Familien, Freundesgruppen und Paare, die bewusst eine kurze Auszeit vom Alltag suchen.

Die Buchungszahlen von DERTOUR Suisse zeigen, dass der Europa-Park ein Highlight für Gross und Klein bleibt. Mit 41 % der im Jahr 2025 getätigten Buchungen zählten Familien – insbesondere Paare mit Kindern – zum grössten Kundensegment. Gleichzeitig zeigt sich, dass auch Paare ohne Kinder (22 %) sowie kleinere Gruppen (13 % mit Kindern / 10 % ohne Kinder) einen relevanten Anteil ausmachten.

Europas Freizeitpark wird zur Kurzferien-Destination

Der Europa-Park steht längst nicht mehr nur für Nervenkitzel, sondern hat sich zunehmend als Kurzferien-Destination etabliert. Mit einem Buchungsplus von 7 % gegenüber dem Vorjahr zeigt sich die Nachfrage nach Kurzferien im Europa-Park weiterhin stark.

Zum Kurzferienkonzept gehören heute sechs Erlebnishotels sowie die Silver Lake City als eigenständige Western-Erlebniswelt. Die architektonisch und thematisch unterschiedlich inszenierten Häuser, wie das italienisch geprägte Hotel Colosseo, das mediterrane Erlebnishotel El Andaluz sowie das mittelalterliche Burghotel Castillo Alcazar, zählen insbesondere bei Schweizer Gästen zu den beliebtesten Unterkünften.

Ein wesentlicher Vorteil für Übernachtungsgäste ist der Zugang zum Park vor den regulären Öffnungszeiten, wodurch sich der Aufenthalt entspannter gestalten lässt. Mit der neuen River Side Lodge, die im Juli 2026 in der Silver Lake City eröffnet und 119 Zimmer im Western-Stil bietet, wird das Übernachtungsangebot weiter ausgebaut.

Wann lohnt sich der Besuch besonders?

Erfahrungsgemäss gelten April und Mai als ideale Reisezeit: mildes Wetter, lange Öffnungszeiten und – ausserhalb der Feiertage – moderatere Besucherzahlen. Die meisten Besuche wurden im Jahr 2025 in den Monaten Oktober (16 %), April (13 %) sowie Juni (12 %) verzeichnet. Eine ähnliche Tendenz zeigt sich für die laufenden Monate im aktuellen Jahr, wie Zahlen von DERTOUR Suisse bestätigen. Der Februar bildet traditionell den schwächsten Reisemonat, da der Park in dieser Zeit geschlossen ist (mit Ausnahme vom Wasserpark Rulantica).

Reisende, die sich an folgenden Tipps orientieren, können sich zudem auf einen entspannten, aber adrenalinreichen Ausflug in den Europa-Park freuen:

Feiertage und Schulferien in Deutschland, Frankreich und der Schweiz meiden

Aufenthalt unter der Woche statt am Wochenende planen

Tickets online kaufen (an der Tageskasse +10 EUR)

Anreise per Bahn prüfen

Wer doch mit dem Auto anreist: Parkplatzticket vorab buchen (10 EUR)

Datierte Tickets beachten – Gutscheine müssen vorab umgewandelt werden

Hotelbuchungen erlauben früheren Zutritt zum Park

(pd/mc/pg)