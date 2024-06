Flughafen Genf erwartet im Sommer fast so viele Gäste wie 2019

Genf – In diesem Sommer rechnet der Flughafen Genf wieder fast mit einer Rückkehr zu den Passagierzahlen von vor der Corona-Pandemie. In den Sommermonaten Juli und August sollen rund 3,2 Millionen Passagiere über den Airport reisen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochnachmittag heisst

Laut den Prognosen des Flughafens dürfte das Passagieraufkommen im Juli nur um 1,6 Prozent und im August um 1,8 Prozent unter den Zahlen aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 liegen. Insgesamt werden im Sommer 124 Destinationen von 45 Fluggesellschaften vom Genfer Flughafen aus angeflogen. Die meisten Flüge werden von EasyJet und Swiss durchgeführt.

Um dem erwarteten Andrang Herr zu werden, sei die Belegschaft verstärkt worden, hiess es weiter. So habe etwa auch der Flughafendienstleister Swissport sein Personal seit Jahresanfang um 130 Mitarbeitende ausgestockt. Swissport fertigt über 70 Prozent der Bodenabfertigungsdienste in Genf ab. (awp/mc/pg)

Flughafen Genf