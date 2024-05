Flughafen Zürich auch im April mit deutlich mehr Passagieren

Zürich – Der Flughafen Zürich hat auch im April das Passagieraufkommen deutlich gesteigert. Insgesamt reisten im April 2,62 Millionen Passagiere über den grössten Flughafen der Schweiz. Das waren 6,9 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahresmonat, wie der Flughafen am Dienstagabend mitteilte.

Eine leicht bremsende Rolle spielten dabei die frühen Ostern, die dieses Jahr mit Ausnahme vom Ostermontag im März lagen. Im Vorjahr hatten die Osterfeiertage im April gelegen, was dem Vergleichsmonat mehr Festtagsverkehr beschert hatte. Damit lag die Vergleichsbasis höher.

Die Ostern gehören zusammen mit den Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien zu den intensivsten und passagierstärksten Zeiten am Flughafen Zürich. Im Vormonat März waren die Passagierzahlen um über 12 Prozent geklettert.

Insgesamt ist der Flughafen im April weiterhin nahe am Vor-Pandemieniveau geblieben: Die Zahl der Fluggäste lag bei 96,1 Prozent des Stands vom April 2019.

Mehr Flüge

Gut 70 Prozent der Reisenden waren Lokalpassagiere. 29 Prozent der Reisenden stiegen in Zürich in ein anderes Flugzeug um.

Zudem wurden mehr Flüge durchgeführt als im April 2023. Die Zahl der Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7 Prozent auf 21’967 Starts oder Landungen. Der Rückstand zum Niveau von vor der Corona-Krise aus dem März 2019 beträgt noch 5,6 Prozentpunkte.

Maschinen etwas schwächer besetzt

Im Durchschnitt sassen 133,7 Passagiere in einem Flugzeug. Das sind 1,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Sitzplatzauslastung sank um 1,3 Prozentpunkte auf 79,8 Prozent.

Der Flughafen wickelte zudem im April 34’740 Tonnen Fracht ab. Das entsprach einer Zunahme um 9,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Verglichen mit April 2019, also vor der Corona-Pandemie, wurde aber gut 7 Prozent weniger Fracht befördert.

Und die Menschen gaben in den Shops und Gastrobetrieben des Flughafen etwas mehr Geld aus. Der Kommerzumsatz nahm im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Prozent auf 51,3 Millionen Franken zu. Dabei profitierten nur die Läden und Restaurants auf der «Luftseite», also nach der Sicherheitskontrolle, von der Kauflust der Passagiere mit einem Plus von 5,8 Prozent. Dagegen mussten die Shops auf der «Landseite» einen Rückgang von 5,5 Prozent hinnehmen. (awp/mc/pg)