Französische Bahn fährt nach Streiks wieder fast normal

Paris – Nach wochenlangen Dauerstreiks gegen die Rentenreform hat sich der Bahnverkehr in Frankreich wieder weitgehend normalisiert. Am Montag fuhren die Züge der meisten Metrolinien in Paris wieder in normaler Taktung und den ganzen Tag über. Auf einigen Linien gab es aber noch Störungen, auch am Pariser Ostbahnhof hielten immer noch keine Metros.

Auch die Vorstadtzüge fahren wieder regelmässig – für Pendler eine grosse Erleichterung. Am Wochenende hatte eine wichtige Lokführergewerkschaft der Pariser Nahverkehrsgesellschaft RATP angekündigt, vorerst eine Streikpause einzulegen.

Die Staatsbahn SNCF will unterdessen mit Billigtickets Kunden zurückgewinnen. Ab Donnerstag sollen eine Woche lang Millionen Fahrkarten für rund 35 Euro für Reisen bis Ostern verkauft werden, kündigte die SNCF an. Auch im Fernverkehr hat sich die Situation mittlerweile stabilisiert, TGV-Schnellzüge fuhren am Montag normal. Lediglich bei Regionalbahnen kam es noch zu vereinzelten Störungen. Bereits vergangene Woche hatte die SNCF bekanntgeben, dass sie der Streik bisher knapp eine Milliarde Euro gekostet habe. Besonders über Weihnachten war die Situation schlimm: Nur ein Bruchteil der Züge fuhr, es herrschte Chaos.

Macron appelliert an die Bevölkerung

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schwor die Franzosen unterdessen erneut auf die Notwendigkeit von Reformen ein. „Gute Nachrichten kommen nicht einfach von allein. Es gibt sie, weil unser Land sich reformiert, sich bewegt“, sagte er am Montagmittag vor Mitarbeitern einer Firma in Dünkirchen (frz. Dunkerque). Der Präsident versammelte am Montag rund 180 internationale Unternehmenschefs in Versailles, um für Frankreich als Wirtschaftsstandort zu werben.

Ein bedeutendes Zugeständnis der Regierung im Streit um die Rentenreform hatte die Gewerkschaften weiter gespalten. Die gemässigte Gewerkschaft CFDT zeigte sich offen für Verhandlungen. Am Montag wurde ihr Hauptsitz erneut überfallen – fünfzehn Vermummte hätten den Strom kurz abgestellt. Mutmasslich sind andere Gewerkschaften für die Überfälle verantwortlich. (awp/mc/pg)