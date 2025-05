Szenen einer Ehe und andere Videos mit Emmanuel Macron

Drei Videos von unterschiedlichen Situationen haben Frankreichs Präsident zuletzt in ein schlechtes Licht gerückt. Er tut das als Desinformation ab. Aber es dürfte etwas komplizierter sein.

Eigentlich hätte der französische Präsident am ersten Tag seiner Asientour gern über die geplanten Wirtschaftsabkommen zwischen Frankreich und Vietnam gesprochen, über den Verkauf von 20 Airbus-Modellen und andere Pläne. Aber nun stand Emmanuel Macron auf einer Strasse in Hanoi und rechtfertigte sich gegenüber den mitreisenden Journalisten für Bilder, die kurz nach seiner Ankunft am Montag zu sehen waren.

Zu erkennen war darauf ein Arm, und zwar der seiner Frau Brigitte, der sich ihm im Flugzeug entgegenstreckte, und kurz darauf Hände, die in Macrons Gesicht landeten. Es sah ein wenig aus wie eine versuchte, nicht ausgeführte Ohrfeige. Eine Geste, die nur von einer Associated-Press-Kamera festgehalten wurde, weil die Flugzeugtüren wohl etwas eher aufgingen als vom Präsidentenpaar vermutet – eine verstörende und rätselhafte Szene.

«Es sind drei Wochen vergangen, von Kyjiw über Tirana bis Hanoi», sagte Macron zu Reportern, drei Wochen, «in denen Leute sich Videos angesehen haben und glauben, dass ich eine Tüte Kokain geteilt habe, dass ich ein ‹mano a mano› mit einem türkischen Präsidenten hatte und dass ich gerade einen Ehestreit mit meiner Frau habe». Nichts davon sei wahr, auch wenn die Videos authentisch seien. Hinter den Deutungen steckten «immer die gleichen Netzwerke». Anschliessend verwies er auf Russland und die Vertreter rechtspopulistischer und rechtsextremer Parteien in Frankreich.

Der Satz ist ein wenig kompliziert, die Aussage jedoch eindeutig: Drei Videos aus diesem Zeitraum, die den Präsidenten in fragwürdigen Situationen zu zeigen scheinen – Macrons Ansicht zufolge sind sie Teil einer Kampagne. Aber ist das wirklich in jedem Fall so einfach?

