Gala-Abend mit Star-Tenor Jonas Kaufmann im KKL Luzern

Luzern – Eine romantisch musikalische Reise mit berühmten Melodien von Karl Goldmark, Franz Léhar und Emmerich Kálmán verspricht das neue Programm von Jonas Kaufmann im Konzertsaal des KKL Luzern.

Wenn der Star-Tenor singt, wird jede Arie zum Ereignis, meint auch «The Daily Telegraph», der Jonas Kaufmann als «grossartigsten Tenor dieser Tage» darstellte. Am 5. Mai 2026 bringt der gefeierte Ausnahmekünstler seine «Magischen Töne» ins KKL Luzern – ein Abend voller grosser Gefühle und unvergesslicher Melodien aus Österreich-Ungarn.

Gemeinsam mit der Philharmonie Baden-Baden präsentiert er musikalische Höhepunkte aus dem reichen Repertoire berühmter Komponisten der Donau-Monarchie – mit den bekanntesten Werken aus «Das Land des Lächelns», «Die Csárdásfürstin» und «Gräfin Mariza», «Der Teufelsreiter» sowie das Titelstück aus der Oper «Die Königin von Saba». Ein musikalisches Erlebnis der Extraklasse – live und exklusiv in Luzern.

KKL Luzern, Konzertsaal

Dienstag, 5. Mai 2026 19.30 Uhr

Jonas Kaufmann – Tenor

Malin Byström – Sopran

Philharmonie Baden-Baden

Jochen Rieder – Leitung



Tickets: Tel. +41 41 226 77 77 · www.kkl-luzern.ch

(mc/pg)