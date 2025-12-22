Lorenzo Viotti wird neuer Generalmusikdirektor des Opernhauses Zürich

Zürich – Das Opernhaus Zürich hat Lorenzo Viotti zum neuen Generalmusikdirektor ab August 2028 für die Spielzeiten 2028/29 und 2029/30 ernannt.

Mit Viotti gewinne das Opernhaus Zürich eine der profiliertesten und charismatischsten Künstlerpersönlichkeiten seiner Generation, schreibt das Openhaus in einer Mitteilung. Viottis Ausdrucksstärke, Vielseitigkeit und tiefes Verständnis für Oper wie Konzert machten ihn zu einer der prägendsten Dirigentenstimmen der Gegenwart. Viele kennen den gebürtigen Schweizer aus Produktionen wie «Werther», «Die Csárdásfürstin» oder «Die tote Stadt». Aktuell ist er mit der Neuproduktion von «Die Fledermaus» erneut am Pult des Orchesters der Oper Zürich zu erleben.

Viotti tritt ab August 2028 die Nachfolge von Gianandrea Noseda an, der seit 2021 das Haus mit künstlerischer Klarheit, Leidenschaft und höchstem Anspruch prägt. Seine Handschrift, Energie und sein Engagement haben das Orchester entscheidend weiterentwickelt.

Intendant Matthias Schulz: «Mit Lorenzo Viotti kommt ein Schweizer Dirigent ans Opernhaus Zürich, der das Haus bestens kennt und international zu den prägenden Stimmen seiner Generation gehört. Seine Musikalität und Präsenz versprechen künstlerische Strahlkraft, Mut und neue Impulse für unser Programm. Gianandrea Noseda danke ich von ganzem Herzen für seine herausragende Arbeit, seine tief verwurzelte Musikalität und seine Professionalität, mit der er das Opernhaus Zürich als Generalmusikdirektor seit 2021 entscheidend geprägt hat. In seiner Amtszeit hat er das Orchester und die Ensembles auf ein neues künstlerisches Niveau geführt und international sichtbare Akzente gesetzt – etwa mit den von Publikum und Kritik gefeierten Ring-Zyklen. Wir blicken mit grossem Respekt und Dankbarkeit auf diese intensive gemeinsame Zeit und mit grosser Vorfreude auf die weitere Zusammenarbeit. Gemeinsam werden wir in den nächsten zweieinhalb Jahren wichtige Neuproduktionen, Konzerte und Tourneen realisieren – und hoffentlich darüber hinaus».

Gianandrea Noseda: «Das Opernhaus Zürich und ich haben seit Beginn meiner Amtszeit im August 2021 gemeinsam sehr viel erreicht. Ich freue mich auf die verbleibende Zeit mit den wunderbaren Menschen hier – wir haben viele ambitionierte Vorhaben, darunter neue Produktionen und bedeutende Tourneen, die in den kommenden Wochen angekündigt werden. Lorenzo Viotti wünsche ich für seine Zukunft am Opernhaus alles Gute». (pd/mc/pg)