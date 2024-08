Generation Z: Die reiselustigste Generation

Laut dem McKinsey-Bericht „2024 State of Tourism and Hospitality“ zeigt die nächste Generation von Reisenden bereits ihre Begeisterung, die Welt zu erkunden. Die Studie ergab, dass 76 % der Generation Z erklären, dass sie mehr am Reisen interessiert sind als früher. Allerdings scheint diese Begeisterung mit dem Alter abzunehmen. In jeder Generation gab es etwas weniger Befragte, die angaben, mehr am Reisen interessiert zu sein als in der vorherigen. Nur etwas mehr als die Hälfte der Babyboomer zeigte ein erneutes Interesse am Reisen.

In derselben Umfrage wurde jede Generation auch nach ihren Reisegewohnheiten und der Anzahl ihrer Reisen im In- und Ausland gefragt. Diese Fragen untermauerten das Bild der reisefreudigen Generation Z. Obwohl alle Generationen öfter innerhalb ihres Landes als ins Ausland reisten, neigten die jüngeren Reisenden dazu, fast so viele Auslandsreisen wie Inlandsreisen zu unternehmen. (Statista/mc/pg)