Ehrenpreis für Donna Leon beim Bayerischen Buchpreis 2024

München – Donna Leon erhält den diesjährigen Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten. Die Auszeichnung wird der Schriftstellerin bei der Verleihung des Bayerischen Buchpreises am 7. November 2024 von Markus Söder überreicht.

Donna Leon, geboren 1942 in New Jersey, verliess als Studentin die USA, um in Perugia und Siena weiterzustudieren. Sie blieb im Ausland, arbeitete als Reiseleiterin in Rom und als Werbetexterin in London sowie als Lehrerin und Dozentin im Iran, in China und Saudi-Arabien. Ausserdem unterrichtete sie an der University of Maryland in der Nähe von Venedig, wo sie sich 1981 niederliess. Zu ihrem Erstling kam Donna Leon über ihre Leidenschaft für die Oper.

Während des Besuchs im venezianischen Opernhaus La Fenice ereiferte sich ihr Begleiter: «Ich könnte den Dirigenten umbringen!» – «Ich mach’s für dich, aber in einem Roman», beruhigte sie ihn. Das Resultat war Venezianisches Finale, der erste von bis heute dreiunddreissig Fällen für den inzwischen legendären Commissario. Die Brunetti-Romane machten sie weltberühmt, doch die Barockmusik ist ihr nicht weniger wichtig. Sie förderte zahlreiche Barockeinspielungen, zunächst das Ensemble «Il Complesso Barocco» und nun bereits seit mehreren Jahren das Orchester «Il Pomo d’Oro».

Abenteuerlust, Mut und Erfindungsgabe – sie sind es, die Donna Leon immer wieder haben Neues entdecken und Neuanfänge wagen lassen. Ob in Amerika, Italien, dem Iran oder in den Bergen: Überall findet sich Stoff für spannende Geschichten. Donna Leon lebte viele Jahre in Italien und wohnt heute in der Schweiz. In Venedig ist sie nach wie vor häufig zu Gast.

«Donna Leon versteht es wie keine andere, den Sehnsuchtsort Italien in ihren Büchern lebendig werden zu lassen und prägt seit vielen Jahren unser Bild von Venedig. Mit Commissario Guido Brunetti hat sie eine der beliebtesten Ermittlerfiguren der zeitgenössischen Kriminalliteratur geschaffen. Einfühlsam erweckt sie ihn, seine Mitstreiter und Antagonisten mit ihren Stärken, Schwächen und oft mit einem Augenzwinkern zum Leben. Und natürlich gibt es Brunetti nicht ohne Venedig. Mit viel Liebe zum Detail präsentiert Donna Leon die Stadt als lebendigen und authentischen Schauplatz mit seinen verwinkelten Gassen, den historischen Gebäuden, seiner einzigartigen Atmosphäre, aber auch seinen Schattenseiten. Geschickt verwebt sie ihre spannenden Plots mit einer tiefgründigen Gesellschaftskritik und aktuellen Themen. Mit dieser einzigartigen Kombination garantiert Donna Leon Hochspannung und Lesegenuss pur», heisst es in der Würdigung von Ministerpräsident Markus Söder. (mc/pg)

Bayerischer Buchpreis