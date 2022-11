Gewinnen Sie zwei Eintritte zu «The Sound of Quentin Tarantino» im KKL Luzern

Luzern – Er gilt als Meister des Underground-Genre, als popkulturelles Phänomen: Mithilfe seines enzyklopädischen Film- und Musikwissens bastelt Quentin Tarantino moderne Kultklassiker mit individueller Handschrift. Für die Soundtracks kombiniert er stets unbekannte, musikalische Rohdiamanten, die einen besonderen Coolness-Faktor entwickeln. Musik ist hier nie blosser Schmuck, sondern tragendes Element, den sprichwörtlichen Ton angebend. «The Sound of Quentin Tarantino» feiert den Kult-Regisseur nun mit einem musikalischen Best-of – das perfekte Event zum Jahreswechsel.

Eklektisches Material aus allen Stil-Nischen – vom erdigen Soul der 1960er und 1970er Jahre bis zum lässigen Surfer-Sound – mischt sich mit Musik von Legende Ennio Morricone, der sogar eigens den Soundtrack zu «The Hateful 8» komponierte. Neben Motiven aus «Once upon a time in … Hollywood», einer melancholischen Liebeserklärung an die Traumfabrik, lassen das 21st Century Orchestra & Chorus sowie Gesangssolisten Retroperlen aus Tarantinos insgesamt neun Filmen erklingen. Natürlich darf der legendäre Sound der Groschenroman-Hommage «Pulp Fiction» nicht fehlen. Bei diesem riesigen Angebot an toller Musik und mit Marco Fritsche als Moderator verspricht «The Sound of Quentin Tarantino» ein aussergewöhnlicher Abend zu werden.

Auszüge aus «Kill Bill», „Pulp Fiction», «Inglourious Basterds», «Django Unchained», «The Hateful 8», «Jackie Brown», «Death Proof», «Reservoir Dogs» und «Once upon a time in … Hollywood».

(Konzertante Aufführung ohne Filmausschnitte.)

KKL Luzern, Konzertsaal

Samstag, 31. Dezember 2022, 21.30 Uhr

Montag, 2. Januar 2023, 19.30 Uhr

21st Century Orchestra & Chorus

Ludwig Wicki, Leitung

Marco Fritsche – Moderation

Caroline Mhlanga – Vocals

Daniel Kandlbauer – Vocals

Dennis LeGree – Vocals

KKL Luzern