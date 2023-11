Géza Anda Preisträger in Muri: Klavierrezital vom Feinsten mit Anton Gerzenberg

Muri – Kein Geringerer als der aktuelle Preisträger des Géza Anda Wettbewerbs ehrt den Singisen Saal des Klosters Muri: der aufstrebende Pianist Anton Gerzenberg gibt am 9. Dezember ein solistisches Konzert der Extraklasse mit Mozart, Schumann und Chopin. Der Träger des renommierten ersten Preises wurde 1996 in einer Musikerfamilie in Hamburg geboren und begann schon im Alter von vier Jahren Klavier zu spielen. Im Rahmen seiner bisherigen pianistischen Laufbahn spielte Anton Gerzenberg bereits an der Seite namhafter Pianisten wie Frank Braley oder Martha Argerich.

Auf dem Programm steht das Rondo a-Moll, KV 511von W.A. Mozart, das als eines der bekanntesten Einzelstücke Mozarts gilt. Mit Robert Schumanns «Kreisleriana», die er Frederic Chopin widmete, wird ein Schlüsselwerk der romantischen Klavierliteratur gespielt. Und zudem erklingen vier Balladen von Chopin. Ein Klaviergenuss höchster Güte. Klassik und Romantik, nicht nur für Klavierliebhaber.

Wettbewerb von Weltklasse

Der Concours Géza Anda gilt unter den zahllosen Klassik-Wettbewerben im internationalen Vergleich als einmalig und ausserordentlich. Nicht nur aufgrund der hochrangigen Jury, welche besetzt ist mit herausragenden Vertretern der Musikwelt. Der Wettbewerb zeichnet sich vor allem wegen seinem repräsentativen Schlusskonzert und seinem beträchtlichen Preisgeld aus. Viel mehr aber noch wird er hoch geschätzt, weil sich die Trägerin, die Géza Anda-Stiftung, verpflichtet, die Gewinnerinnen und Gewinner während drei Jahren als Mentor zu begleiten und unter anderem für Auftrittsmöglichkeiten zu sorgen. «Umso mehr freuen wir uns, den aktuellen Preisträger in Muri begrüssen zu dürfen», freut sich Renato Bizzotto, Musikalischer Leiter der Klassikkonzertreihe in Muri. (Murikultur/mc/ps)

Detailprogramm, Besetzungen, Beginnzeiten

https://www.murikultur.ch/programm-musik-im-festsaal