«Hollywood Monsters»: Schaurige Filmmonster übernehmen Chaplin’s World

Corsier-sur-Vevey – Die beliebte Veranstaltung «Hollywood Monsters» kehrt zurück und verwandelt den Park des Manoir de Ban, den ehemaligen Wohnsitz von Charlie Chaplin, erneut in eine Bühne des Grauens. Vom 11. Oktober bis 2. November 2025 erwarten die Besucher neue Attraktionen und noch mehr Nervenkitzel.

Sieben aufwendig gestaltete Filmsets lassen die Ikonen des Horrorkinos auferstehen: Werwölfe, Hexen, Vampire und Frankensteins Monster – auch dank echter Schauspieler:innen, die den Rundgang zum Leben erwecken. Chaplin’s World lädt Familien und Gruselfans aller Altersklassen zu einem geheimnisvollen Abenteuer ein, das Gänsehaut garantiert und zugleich familienfreundlich bleibt.

Die Erlebniswelten

Der verfluchte Friedhof – Schaffen Sie es, wieder herauszukommen?

Die Hütte des Voodoo-Meisters – Hüten Sie sich vor finsteren Beschwörungen…

Die Hexenküche – Der Zaubertrank braucht noch eine letzte Zutat… vielleicht Sie?

Das Labor des verrückten Wissenschaftlers – Die Kreatur schläft… doch wie lange noch?

Der Fluch der Mumie – Uralte Mächte erwachen im Grabmal…

Die verlassene Fabrik – Ein Rudel Werwölfe hat sich hier eingenistet…

Der Vampirball – Tanzen Sie mit… oder werden Sie zum nächsten Opfer.

Veranstaltungen

Halloween-Nacht am Freitag, 31. Oktober 2025: Chaplin’s World bleibt bis 21:00 Uhr geöffnet. Reservierung empfohlen (begrenzte Plätze). Auf dem Rundgang stehen Verpflegungspunkte für Pausen zwischen den Schreckmomenten bereit.

Filmvorführung am Samstag, 11. Oktober, um 18:30 Uhr: «Wallace & Gromit – Auf der Jagd nach dem Riesenkaninchen» (in Zusammenarbeit mit dem VIFFF). (mc/pg)